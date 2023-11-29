台灣首發！LG「清空塔」結合掃拖機器人、吸塵器有新意

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「清空塔」使用單一基座就可以完美收納2種清潔家電，並擁有雙自動集塵功能。記者黃筱晴／攝影
「清空塔」使用單一基座就可以完美收納2種清潔家電，並擁有雙自動集塵功能。記者黃筱晴／攝影

想要掃地機器人的便利性，又想要無線吸塵器的靈活度，但家中空間又不夠放，該怎麼抉擇呢？韓國LG研發團隊腦洞大開，推出首創結合掃地機器人與無線吸塵器的「LG All-in-One Tower Combi清空塔」，單一基座就可以完美收納2種清潔家電，且擁有雙自動集塵功能，透過基座設計可共用單一抗菌集塵袋，省空間還省耗材。這款產品將於明年農曆年前量產上市，台灣更將為世界首發，比韓國還搶先上市此新品。

LG近年陸續推出數款「多合一家電」，包括結合循環扇、涼暖風扇與空氣淨化功能的「風革機」，或是近期推出4合1功能又超美型的「新淨几」，這次即將推出的「清空塔」其實是社內創新競賽的冠軍作品，透過內部層層關卡的考驗而選出的冠軍，經過內部研發優化後正式成功商品化。

「LG All-in-One Tower Combi清空塔」將現有的R5T掃拖機器人，以及輕量化設計吸力更提升的升級款A9X手持吸塵器完美整合，吸塵器機身上新搭載的2.3吋液晶螢幕現在還可以直接顯示電池剩餘使用分鐘數。平常可透過ThinQ App預約掃地機器人自動清潔，碰到須立即處理的髒汙，或是沙發、縫隙、其他地面以上需要清潔的位置，也能透過280W強勁吸力隨手輕鬆處理。LG表示，掃地機器人與無線吸塵器在台灣都相當受到喜愛，看好台灣民眾對創新產品的接受度高，因此率先在台推出。

首創結合掃地機器人與無線吸塵器的「LG All-in-One Tower Combi清空塔」，預計明年農曆年前正式推出。記者黃筱晴／攝影
首創結合掃地機器人與無線吸塵器的「LG All-in-One Tower Combi清空塔」，預計明年農曆年前正式推出。記者黃筱晴／攝影
吸塵器機身上新搭載的2.3吋液晶螢幕可直接顯示電池剩餘使用分鐘數。記者黃筱晴／攝影
吸塵器機身上新搭載的2.3吋液晶螢幕可直接顯示電池剩餘使用分鐘數。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔運用單一基座就可以完美收納2種清潔家電。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔運用單一基座就可以完美收納2種清潔家電。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔擁有雙自動集塵功能，透過基座設計可共用單一抗菌集塵袋。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔擁有雙自動集塵功能，透過基座設計可共用單一抗菌集塵袋。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔將現有的R5T掃拖機器人，以及輕量化設計吸力更提升的升級款A9X手持吸塵器完美整合。記者黃筱晴／攝影
LG清空塔將現有的R5T掃拖機器人，以及輕量化設計吸力更提升的升級款A9X手持吸塵器完美整合。記者黃筱晴／攝影

掃地機器人

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