台灣首發！LG「清空塔」結合掃拖機器人、吸塵器有新意

想要掃地機器人的便利性，又想要無線吸塵器的靈活度，但家中空間又不夠放，該怎麼抉擇呢？韓國LG研發團隊腦洞大開，推出首創結合掃地機器人與無線吸塵器的「LG All-in-One Tower Combi清空塔」，單一基座就可以完美收納2種清潔家電，且擁有雙自動集塵功能，透過基座設計可共用單一抗菌集塵袋，省空間還省耗材。這款產品將於明年農曆年前量產上市，台灣更將為世界首發，比韓國還搶先上市此新品。

LG近年陸續推出數款「多合一家電」，包括結合循環扇、涼暖風扇與空氣淨化功能的「風革機」，或是近期推出4合1功能又超美型的「新淨几」，這次即將推出的「清空塔」其實是社內創新競賽的冠軍作品，透過內部層層關卡的考驗而選出的冠軍，經過內部研發優化後正式成功商品化。