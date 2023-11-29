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1人4880！最貴Buffet「饗」跨年夜開訂 菜色再升級
2023年即將邁入尾聲，想好要去哪裡跨年了嗎？饗賓餐旅旗下的「饗 A joy」、「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」預計將在11月30日上午10:00全面開放跨年餐期預約。各品牌在跨年當天除了增加特色料理外，部份品牌還會加碼跨年表演，更添歡樂氣氛。
身為集團的旗艦自助餐品牌，「饗 A Joy」在12月31日共規劃有2個午餐、2個晚餐餐期，其中最晚的時段為22:30～01:00，讓賓客可以在店內迎接新年。另外針對聖誕、跨年菜色，也設計有帝王蟹起司麵餃佐溪蝦濃醬、爐烤桂花池上古早雞、桂花香烤時蔬等品項。同時晚餐時段還有樂團現場演出，陪伴賓客邁入2024年。午餐每人3,280元，晚餐每人4,880元。
「旭集」的跨年夜晚餐呼應日本習俗，特別規劃「帝王蟹跨年蕎麥麵」，將象徵斬斷整年厄運的跨年蕎麥麵，搭配上帝王蟹蟹腳，更添整體豪邁感。當日晚餐每人2,590元，針對信義店還額外增加跨年晚餐時段，時段為22:30～01:00，每人3,090元。現場同樣規劃有樂團表演。
至於「饗饗」信義店、新莊店同樣提供跨年樂團表演，還有特製菜色登場，晚餐每人2,590元，信義店額外加開22:30～01:00的跨年時段，每人3,090元。至於「饗食天堂」則於信義店安排22:00～00:30的跨年時段，每人並額外加贈「松露海膽醬焗龍蝦（半尾）」作為跨年加碼料理，每人1,890元。
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