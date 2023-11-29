最低899元起！台虎2024夏季航班、線上旅展同步下殺

優惠機票即將開賣！台灣虎航2024年夏季班表首波早鳥優惠，將於12月1日與高雄旅展同步開賣，已加入tigerclub的「尊榮虎」可於11月30日上午10點起優先購票；12月1日上午10點起則開放全員購票，優惠期間只到12月4日，搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，單程未稅最低1299元起，相關資訊可見說明頁面。

台灣虎航表示，首波促銷航線包含桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山、桃園-茨城單程未稅NT$1,699起；桃園-東京羽田、桃園／高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋、桃園／高雄-福岡單程未稅NT$1,799起；桃園-札幌（新千歲）單程未稅NT$2,599起。

台虎強調，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見活動網頁；尊榮虎專屬購票入口。

另外，配合即將於2023年12月1日至4日舉辦的2023高雄市旅行公會國際旅展，台灣虎航同步在線上旅展推出全線促銷，最低單程未稅899元起，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。此外，現場攤位（特6-1）也歡迎虎迷到場玩遊戲同樂，就有機會獲得不限航點來回機票及機票回饋金等豐富好禮。

台虎指出，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，若是為購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋、佐賀或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

為了配合電玩遊樂場主題，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等（價值新台幣3,000元）及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，更多相關訊息請參見活動頁。