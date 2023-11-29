2023零售業唯一！全家便利商店獲經濟部節能標竿獎　三大能源策略響應淨零碳排

近年淨零意識崛起，減碳議題備受重視，全家便利商店長期運用通路之力發展節能減碳行動，今年更以「IoT&能源管理系統」榮獲2023年經濟部節能標竿獎－銀獎肯定，為零售通路領域今年唯一獲獎的企業，並呼應聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG7可負擔的潔淨能源與SDG13氣候行動。同時，「全家」店舖不僅透過「IoT&能源管理系統」導入、LED燈具汰換與節電地圖等節能措施減少能源耗費，更將持續以「便利永續，你也+1」的ESG主軸，推動友善食光、包材減量等作法，邀請消費者從日常中落實永續精神。

節能標竿獎為經濟部舉辦之選拔，旨在推動能源節約與管理，以提升能源使用效率及抑制碳排，改善能源對環境與氣候變遷的損害，「全家」則以「IoT&能源管理系統」，成為今年唯一獲獎的零售通路企業。全家便利商店設備工程部楊豐瑞部長表示，IoT能源管理系統利用需量預測模式，自動偵測店舖用電狀態，針對店舖各項耗能設備優化改善，減少不必要的電力浪費，一年共可省下150萬度電。

如IoT系統顯示，冷凍及冷藏設備占店舖用電量之冠，因此IoT能管系統之ADF動態除霜機制，將自動偵測相關設備結霜狀態，當達結霜需求即自動除霜，減少多餘除霜的耗能以達節能效果，相較過往定期除霜，平均單店可節省約1,314度電；IoT系統平日更隨時自動監控冷藏及冷凍設備溫度，並設有冰櫃健康分數功能，若低於80分將提醒店舖檢視人員，是否有不良用電習慣或濾網久未清洗等狀況，溫度異常亦會自動警示，提醒人員進行報修處理，有效降低人員勞務與延長設備折舊耗電時間。

在店舖與招牌燈具使用上，由IoT能管監控整體店舖用電，當用電接近滿載時，主動降載空調、燈具等設備，避免用電超出上限，並達節能減碳效果。IoT能管系統亦建置燈光控制模組，可自動控制店舖燈光效能，在非人潮尖峰的夜間時段主動降載30～40%，一年可省下130萬度電，相當於64萬公斤二氧化碳當量（CO2e，依2022電力碳排係數0.495計算）；另外，店舖招牌則會透過「招牌時控」節約能源，其依據系統建議的日出日落時間自動開關，可降低人員勞務與能源浪費，且更有戶外自動感光偵測，因地制宜開關招牌，如下雨天昏暗將自動開啟招牌燈，藉此謹慎使用每一度電能，往地球共好的減碳目標持續邁進。

「全家」響應政府「2050淨零轉型」政策目標，以「節能、儲能、創能」短中長期三大策略方向，具體對應行政院四大轉型目標中「能源轉型」；在短期節能部分，「全家」內部成立節能小組推動節電專案，並著重於推展店舖節能設備與節電知識教育，其中能源管理系統已導入全台9成以上店舖，並透過IoT智慧監控店舖整體用電量。 「全家」今年參加全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，關閉全台店外招牌燈，節省達6,495度電；在節能意識建立方面，則於4,200間店舖以「節能地圖」促進店舖人員的節電行為，並透過教育訓練及店舖現場檢視，將節能減碳行為落地推動，養成良好用電習慣。