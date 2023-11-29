萊爾富推「決戰雙12」優惠！近50項夯品限時最低4.9折起
搶攻雙12商機，萊爾富整合線上線下資源，攜手知名插畫家掰掰啾啾筆下的角色「奧樂雞」，於門市推出兩款聯名的零錢鑰匙包、防水便攜袋加價購活動，即日起於萊爾富門市單筆指定消費滿百元，加59元即可加購一款奧樂雞聯名商品（單筆消費限加購一次，數量有限售完為止）；萊爾富也禮遇愛喝咖啡的民眾，即日起至12月12日在門市超值購購買Hi Café大杯美式咖啡6杯，限量送奧樂雞聯名商品（任選一款）兌換券1張。門市除了祭出「雞」會難得的聯名商品外，12月1日至12月12日還有「決戰雙12」商品優惠活動，精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等暢銷夯品，最低4.9折起。
萊爾富與奧樂雞合作推出的聯名商品，讓奧樂雞穿戴上毛帽，大頭造型的零錢鑰匙包萌度爆表，而防水便攜袋一樣印有俏皮的毛帽版奧樂雞，實用又可愛，即日起至2024年1月9日於全台萊爾富門市單筆指定消費滿百元（不適用於菸品及特定項目商品），即可用59元加購奧樂雞聯名商品一款（單筆消費限加購一次，數量有限售完為止）。即日起至12月12日於萊爾富門市超值購購買Hi Café大杯美式咖啡6杯（冰熱不限），即贈奧樂雞聯名商品（任選一款）兌換券1張（贈品須於12月26日前兌換，每人限購一組，限量5,000組，送完為止）。
歡慶雙12，萊爾富12月1日至12月12日推出「決戰雙12」優惠活動，精選近50項熱門餅乾、巧克力、飲品與咖啡等商品，最低4.9折起，像是經典風味的奧利奧濃脆夾心酥（香草／巧克力口味），單件原價79元，活動期間享單件特價39元；年末聚會必備的北海鱈魚香絲與北海鱈魚香絲寬條（單件售價50元）享任2件75元優惠；另外像是單件售價45元的有茗氣氣泡鮮果茶（白桃蘋果綠茶／夏朵內葡萄綠茶）與單件售價35元的貝納頌290mL系列指定飲品，均享任選加12元多1件，等於最低6.3折起。
12月12日至12月26日萊爾富推出Hi Café中杯熱美式咖啡（單杯售價35元）享買12送12、中杯冰／熱拿鐵咖啡（單杯售價45元）享買12送10，兌換期限至2024年6月23日；12月12日至2024年1月9日推出Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯售價45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯售價50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯售價65元）享同品項買12送10，最多現省650元，兌換期限至2024年7月7日，不僅可跨店取、分次領還能轉贈親友。
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