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許凱、唐藝昕美帥站台 FENDI上海新店開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供

歡慶一年一度假日季節的到來，FENDI上海恆隆廣場一樓中庭開設2023冬季限時系列期間限定店，巧妙結合閃亮金屬和鏡面材料，營造出閃耀的節日氛圍。獨特的空間結構共分為四個區域，牆壁採用3D雪白塗料裝飾，讓限定系列的星星圖案猶如點綴在冰雪之上。柔和的灰色地毯則為空間增添了一份溫暖與優雅。店鋪中央矗立著一棵周圍環繞著由F字母組成的閃亮金屬五角LED星星的FENDI星星節日樹。品牌形象大使唐藝昕與許凱、演員文詠珊、演員韓東君、演員、歌手羅一舟等都到場同慶。

FENDI也於上海開設大陸首家FENDI Casa旗艦店，選址於上海靜安區的核心商業區——南京西路1788廣場，背倚始建於1216年的靜安寺，融匯傳統中式風格與現代都市活力。這也是FENDI Casa繼米蘭斯卡拉廣場、美國邁阿密之後，全球第三家旗艦店，也是亞洲第一家。占地756平方米，外立面設計沿用米蘭旗艦店的裝飾細節，以墨黑色雙條背景浮現出雲白色logo，寬大的玻璃櫥窗以自然光線打造明亮的購物空間。內部裝飾採用Arabescato Vagli大理石裝飾柱和地板，延續了全球FENDI和FENDI Casa精品店的一貫風格。

歌手羅一舟出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
歌手羅一舟出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
韓東君出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
韓東君出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
文詠珊出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
文詠珊出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
FENDI Casa於上海開設首家旗艦店正式開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許凱出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許凱出席FENDI於上海恆隆廣場開設的冬季限定系列期間限定店。圖／FENDI提供

FENDI 上海 節日

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