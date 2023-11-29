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文佳煐火辣網襪裝、女團aespa成員Winter秀香肩成精品代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
精品品牌紛紛自韓國找新任代言人、大使已經是當前的趨勢，也說明了「韓流」文化全球都埋單。圖／摘自facebook、Ralph Lauren提供
精品品牌紛紛自韓國找新任代言人、大使已經是當前的趨勢，也說明了「韓流」文化全球都埋單。圖／摘自facebook、Ralph Lauren提供

精品品牌紛紛自韓國找新任代言人、大使已經是當前的趨勢，也說明了「韓流」文化全球都埋單。如同人氣女團aespa成員Winter就被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使，而女星文佳煐則是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。

今年27歲的文佳煐，在2020年因為和車銀優等人演出漫改劇「女神降臨」而嶄露頭角，逼近170公分高的身材就像是天生衣架子，任何風格都能駕馭，私下衣著品味也相當好，也是各大時尚周的常客。而文佳煐會代言Dolce & Gabbana也不讓人意外，今年就曾受邀出席品牌的2024春夏時裝大秀，當時身穿的白色透視裝，更是引起熱烈討論。而「轉正」為品牌全球大使後所曝光的形象美照，亦能看到文佳煐詮釋不同造型，包括了油頭加上白襯衫的高冷樣貌，或是嫵媚動人的花卉圖案上衣。但最引起熱議的穿搭，就數身穿粉桃色軟呢外套，下身為品牌Logo黑網襪的透視裝，完全展現了文佳煐一雙美腿，讓人覺得火辣。

女星文佳煐是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。圖／摘自facebook
女星文佳煐是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。圖／摘自facebook

女團aespa受到台灣科技廠大廠邀請擔任尾牙表演嘉賓，因此近期成為新聞熱點，證明其無國界的超人氣。其中成員Winter更是被Polo Ralph Lauren相中，邀請出任韓國區品牌大使，並隨之曝光形象大片。Winter演繹了Polo Ralph Lauren 2023年節慶系列多款造型，像是浪漫渡假裙、拼接V領連身裙、帶有R刺繡細節的Letterman棒球夾克，以及品牌經典麻花針織衣和Polo ID包，小露香肩穿搭，更是使人無法移開目光。

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供
女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

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