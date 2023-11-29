文佳煐火辣網襪裝、女團aespa成員Winter秀香肩成精品代言人

精品品牌紛紛自韓國找新任代言人、大使已經是當前的趨勢，也說明了「韓流」文化全球都埋單。如同人氣女團aespa成員Winter就被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使，而女星文佳煐則是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。

今年27歲的文佳煐，在2020年因為和車銀優等人演出漫改劇「女神降臨」而嶄露頭角，逼近170公分高的身材就像是天生衣架子，任何風格都能駕馭，私下衣著品味也相當好，也是各大時尚周的常客。而文佳煐會代言Dolce & Gabbana也不讓人意外，今年就曾受邀出席品牌的2024春夏時裝大秀，當時身穿的白色透視裝，更是引起熱烈討論。而「轉正」為品牌全球大使後所曝光的形象美照，亦能看到文佳煐詮釋不同造型，包括了油頭加上白襯衫的高冷樣貌，或是嫵媚動人的花卉圖案上衣。但最引起熱議的穿搭，就數身穿粉桃色軟呢外套，下身為品牌Logo黑網襪的透視裝，完全展現了文佳煐一雙美腿，讓人覺得火辣。

女星文佳煐是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。圖／摘自facebook

女團aespa受到台灣科技廠大廠邀請擔任尾牙表演嘉賓，因此近期成為新聞熱點，證明其無國界的超人氣。其中成員Winter更是被Polo Ralph Lauren相中，邀請出任韓國區品牌大使，並隨之曝光形象大片。Winter演繹了Polo Ralph Lauren 2023年節慶系列多款造型，像是浪漫渡假裙、拼接V領連身裙、帶有R刺繡細節的Letterman棒球夾克，以及品牌經典麻花針織衣和Polo ID包，小露香肩穿搭，更是使人無法移開目光。

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供

女團aespa成員Winter被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使。圖／Ralph Lauren提供