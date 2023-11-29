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4種和牛吃到飽＋煙火！馬辣「跨年方案」限量260席開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新馬辣PLUS+跨年方案，可無限享用日本A5頂級和牛、日本F1國產和牛、美國SRF極黑和牛等肉品。圖／馬辣提供
新馬辣PLUS+跨年方案，可無限享用日本A5頂級和牛、日本F1國產和牛、美國SRF極黑和牛等肉品。圖／馬辣提供

2023年即將進入尾聲，2024年也即將到來。位於台北信義區的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」宣佈將於12月1日開放「吃到飽跨年限定方案」，讓民眾可以享受和牛吃到飽、加勒比海龍蝦等餐點，還能近距離欣賞台北101煙火秀。

「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」位處台北信義商圈，並自前年加入跨年餐飲戰局，共計260席的名額在開賣30分鐘內全部售完。其中新馬辣Plus+遠百信義A13店位於14樓，可以透過玻璃落地窗享受信義區夜景與跨年煙火。馬辣信義店則位於A19商場3樓，下樓就能在松壽路欣賞煙火美景，並感受跨年人潮的歡樂氣氛。

今年兩店再度推出「跨年海陸盛宴」，並於12月1日起開放預約，用餐時間為12月31日23:00～1月1日1:00。新馬辣Plus+遠百信義A13店依照座位與菜色提供2款方案。「VIP客席區方案」可享有活動限定的日本A5頂級和牛、日本F1國產和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛，還有紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排等多款肉品與海鮮，並有甜點、副食、飲品，通通採無限量供應，共計84席，每人2,380元。升級版的「VVIP席方案」則再額外升級「加勒比海龍蝦半隻」，並擁有指定窗景座位，共計16席，每人2,980元。

馬辣信義店則提供每人加勒比海龍蝦半隻，還有美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌等肉品和海鮮，另有水果、甜點、冰淇淋、飲品等百款菜色，不分區共計160席，每人1,780元。

「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」推出跨年方案。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」推出跨年方案。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新馬辣PLUS+「VVIP席方案」額外升級「加勒比海龍蝦半隻」，並擁有指定窗景座位，每人2,980元。圖／馬辣提供
新馬辣PLUS+「VVIP席方案」額外升級「加勒比海龍蝦半隻」，並擁有指定窗景座位，每人2,980元。圖／馬辣提供

跨年 美國

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