證件有「2、5」、飛天小女警套餐第2件5折！周邊再打折

即將進入歲末年終，和逸飯店·台南西門館祭出歲末快閃專案，雙人連住兩晚6,000元的超值優惠價，12月還有系列耶誕節應景活動及「耶誕狂歡晚宴」Buffet吃到飽。此外，擁有大批粉絲的《飛天小女警》歡慶25周年，Cozzi KITCHÉN餐廳同步推出「飛天小女警能量補給套餐」第二件5折優惠，加購飛天小女警周邊玩偶再享折扣。

和逸飯店·台南西門館擁有市中心絕佳的地理位置，即日起推出歲末快閃住房專案，祭出雙人入住一晚3,488元，連續入住兩晚6,000元，平均一晚3,000元的超值優惠價，其中以「跨年派對」三天兩夜住房專案詢問度最高，雙人入住最低12,888元起，12月31日當晚連續2小時精彩活動不間斷，加碼宵夜小點及酒水暢飲。

12月18日起耶誕活動雙重奏開跑，預約製作專屬耶誕襪，完成後掛在房門上，耶誕老人將在晚間送糖果，或者購買卡通周邊商品單筆滿350元，飯店將特別安排耶誕老人親送禮物的禮遇。耶誕節當周12月23日舉辦「薑餅人手作DIY」活動。

Cozzi KITCHÉN餐廳即日起至12月31日，身分證或健保卡號含「2、5」二碼，即可享「飛天小女警能量補給套餐」第二份半價，餐點內容包含迷你干貝酥漢堡、彩虹蛋糕、冰淇淋甜品，購買飛天小女警周邊玩偶商品再享9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康