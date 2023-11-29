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車銀優、HAERIN亮相時尚香江 DIOR、LV輪流登港

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使車銀優與HAERIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優與HAERIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供

疫情後的香港重新站穩亞太時尚之都的地位，許多品牌都選在香港舉辦服裝大秀。Dior上周於香港廣東道旗艦店發表2024度假系列，品牌大使車銀優、 NEWJEANS成員HAERIN 、金敏荷（MINHA KIM）、 泰星阿波（Apo Nattawin）、 Mile Phakphum等星光齊聚。Dior更加碼宣布，繼東京、邁阿密、倫敦、洛杉磯與埃及開羅後，將於來年第一季於香港發表2024早秋男裝，再次呼應著男裝創意總監Kim Jones對旅遊與世界文化的熱誠，也致敬品牌人創辦迪奧先生。

義大利高級面料品牌Loro Piana日前也在香港上環荷里活道兩依藏博物館舉行2024春夏系列發佈會，將藝廊空間裝潢成富饒東瀛歷史文化和傳統建築美學的庭園居室，體現品牌2024春夏設計與日本的精神連繫。品牌好友蔡卓妍、林愷鈴等都明星都特地出席。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）則將於本周四（11月29日）於香港毗鄰尖沙咀海濱區的星光大道，重新詮釋稍早於時裝周發表過、由全新路易威登男裝創意總監Pharrell Williams主導的2024年早秋男裝大秀。

路易威登即將於香港星光大道舉辦2024年早秋男裝大秀。圖／路易威登提供
路易威登即將於香港星光大道舉辦2024年早秋男裝大秀。圖／路易威登提供
（由左至右）品牌大使MILE PHAKPHUM與APO NATTAWIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
（由左至右）品牌大使MILE PHAKPHUM與APO NATTAWIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
蔡卓妍出席Loro Piana香港2024春夏系列發佈會。圖／Loro Piana提供
蔡卓妍出席Loro Piana香港2024春夏系列發佈會。圖／Loro Piana提供
品牌大使HAERIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使HAERIN出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
金敏荷出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
金敏荷出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
蔡卓妍出席Loro Piana香港2024春夏系列發佈會。圖／Loro Piana提供
蔡卓妍出席Loro Piana香港2024春夏系列發佈會。圖／Loro Piana提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供
品牌大使車銀優出席DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表活動。圖／DIOR提供

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