車銀優、HAERIN亮相時尚香江 DIOR、LV輪流登港

疫情後的香港重新站穩亞太時尚之都的地位，許多品牌都選在香港舉辦服裝大秀。Dior上周於香港廣東道旗艦店發表2024度假系列，品牌大使車銀優、 NEWJEANS成員HAERIN 、金敏荷（MINHA KIM）、 泰星阿波（Apo Nattawin）、 Mile Phakphum等星光齊聚。Dior更加碼宣布，繼東京、邁阿密、倫敦、洛杉磯與埃及開羅後，將於來年第一季於香港發表2024早秋男裝，再次呼應著男裝創意總監Kim Jones對旅遊與世界文化的熱誠，也致敬品牌人創辦迪奧先生。

義大利高級面料品牌Loro Piana日前也在香港上環荷里活道兩依藏博物館舉行2024春夏系列發佈會，將藝廊空間裝潢成富饒東瀛歷史文化和傳統建築美學的庭園居室，體現品牌2024春夏設計與日本的精神連繫。品牌好友蔡卓妍、林愷鈴等都明星都特地出席。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）則將於本周四（11月29日）於香港毗鄰尖沙咀海濱區的星光大道，重新詮釋稍早於時裝周發表過、由全新路易威登男裝創意總監Pharrell Williams主導的2024年早秋男裝大秀。