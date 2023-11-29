寶成蔡其建父子拚觀光 世界百大城市開茶文化精品店

製鞋龍頭寶成集團前董座蔡其建與長子蔡明倫所創立的寶元紀集團，繼去年在溪頭開行館、台北開高檔法式餐廳後，今天正式宣告進軍國際，首站為日本。

寶元紀總經理蔡明倫說，經歷疫情低谷，籌備多年的苗栗三義茶園區，明年第一季將正式開幕，後續還會在台中企業總部推出中餐廳。而寶元紀立足台灣，經營視野布局全球，2024將在日本開設世界首間品牌原生店「京都寶元紀」，並以此營運模式，陸續前往世界百大城市開設Boutique Store，與全世界分享茶的美好，讓茶生活風靡全球。

蔡明倫表示，京都承載日本文化底蘊，擁有世代相傳的工匠藝術，與寶元紀欲推展的藏茶文化及茶人精神相吻合，因此選擇京都作為開設寶元紀全球首間品牌原生店的第一站。

目前寶元紀旗下有去年開幕的溪頭「溪山行館」，及與雲品合作的英式豪宅莊園宴會場所台中「蘭克斯特」，也攜手亞洲50最佳女主廚陳嵐舒，在台北打造全天候法餐「le beaujour芃卓」。

從製鞋業轉入觀光業已三年多的蔡明倫也感慨說，疫情過後，飯店餐飲業迎來一波復甦潮，「但現在最缺的就是人才啊！」