全家便利商店新推「百香軟Q酷繽沙」搭火鍋最對味！即興開鍋指定商品限時任選3件88折

冬季吃鍋就是要搭口感沁涼的冰品，全家便利商店超人氣商品酷繽沙又推出新口味，全新的「百香軟Q酷繽沙」採用微酸清甜的厄瓜多爾百香果汁搭配乳酸冰淇淋，並加入百香果椰果增添咀嚼口感，創造酸酸甜甜的微綿微滑口感，吃火鍋時更清爽解膩，售價65元，即日起至12月26日與即興開鍋指定商品享任選3件88折優惠。

迎接周末的全家便利商店「康康五」優惠，12月1日至12月3日推出7款夯品買1送1活動，包含百吉巧克力脆皮大雪糕享同品項買1送1，Arcor BonOBon巧克力/草莓可可製品則是買3送3；另外還有Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、悦氏Light鹼性水、利口樂蔓越莓潤喉糖、農心辛拉麵袋麵、宅間梅片、湖池屋－波哆薯圈白松露口味等皆享有同品項買1送1優惠。