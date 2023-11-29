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全家便利商店新推「百香軟Q酷繽沙」搭火鍋最對味！即興開鍋指定商品限時任選3件88折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「百香軟Q酷繽沙」採用微酸清甜的厄瓜多爾百香果汁搭配乳酸冰淇淋，並加入百香果椰果增添咀嚼口感，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「百香軟Q酷繽沙」採用微酸清甜的厄瓜多爾百香果汁搭配乳酸冰淇淋，並加入百香果椰果增添咀嚼口感，售價65元。圖／全家便利商店提供

冬季吃鍋就是要搭口感沁涼的冰品，全家便利商店超人氣商品酷繽沙又推出新口味，全新的「百香軟Q酷繽沙」採用微酸清甜的厄瓜多爾百香果汁搭配乳酸冰淇淋，並加入百香果椰果增添咀嚼口感，創造酸酸甜甜的微綿微滑口感，吃火鍋時更清爽解膩，售價65元，即日起至12月26日與即興開鍋指定商品享任選3件88折優惠。

迎接周末的全家便利商店「康康五」優惠，12月1日至12月3日推出7款夯品買1送1活動，包含百吉巧克力脆皮大雪糕享同品項買1送1，Arcor BonOBon巧克力/草莓可可製品則是買3送3；另外還有Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、悦氏Light鹼性水、利口樂蔓越莓潤喉糖、農心辛拉麵袋麵、宅間梅片、湖池屋－波哆薯圈白松露口味等皆享有同品項買1送1優惠。

全家便利商店Fa點將於2024年3月底到期，即日起至12月26日於「全家」App中推出「年底大兌點，Fa點放大回饋」遊戲，每次扣Fa點3,000點即可遊玩一次，有機會獲得相當於原價值10倍的100元全家紅利金，也包含10元、15元、30元等4種優惠，「全家」會員於活動期間不限參與次數，限量60萬份，換完為止。另外還有指定商品可以400點半價加購，以及可以用Fa點兌換指定通路優惠券，邀請手上有許多Fa點的消費者可以試試手氣或是把握時間搶好康。

全家便利商店「康康五」12月1日至12月3日推出7款夯品同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」12月1日至12月3日推出7款夯品同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至12月26日於全家便利商店App中推出「年底大兌點，Fa點放大回饋」遊戲，有機會獲得相當於原價值10倍的100元「全家」紅利金。圖／全家便利商店提供
即日起至12月26日於全家便利商店App中推出「年底大兌點，Fa點放大回饋」遊戲，有機會獲得相當於原價值10倍的100元「全家」紅利金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」12月1日至12月3日推出Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」12月1日至12月3日推出Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「百香軟Q酷繽沙」新上市，搭配火鍋更清爽解膩，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「百香軟Q酷繽沙」新上市，搭配火鍋更清爽解膩，售價65元。圖／全家便利商店提供

便利商店 巧克力 售價

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