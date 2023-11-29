佳士得鐘表逆勢刷新年度拍賣紀錄！靠全球團隊緊密合作

佳士得（Christie's）香港秋季拍賣仍在進行中，其中包括瑰麗珠寶、精緻名表、包包及名酒等在內的雅逸精品系列拍賣已經率先收槌，總成交金額達8億2,215萬7,000港元，也使得2023年雅逸精品類別年度總成交總額以21.5億港元，在整體經濟不穩定、市場偏保守的狀況下刷新2015年以來雅逸精品類別的紀錄。

其中，率先於11月26日舉辦的時計及腕表現場拍賣 — 「精緻名表」、「匠 • 豎系列（第一部分）」;以及「Philippe & Elisabeth Dufour基金會慈善拍賣」共三場，以2億2,223萬1,750港元成交總額，締造佳士得亞洲秋季拍賣史上第二高紀錄。名表部門年度成績共6.83億，是亞洲區連續5年領先同業。

●靠團隊合作、專業熱誠 策略奏效

「整年來說2023年是我們的年度紀錄。秋拍146個拍品只有7個流拍，成交率高達95%，我們非常滿意。今年當然景氣有點影響，手表的價格有回落，但我們的成交價格會比外面好一點，主要原因第一是我們準備周全，第二是找對的客人，第三當然是對的表 — 有些款式外面找不到，品項又特別好，這樣的拍品受到景氣週期影響比較少，」名表部門專家黃浩銘（Harmmond Wong）接受聯合報訪問時分析。

黃浩銘認為能獲得出色的成績，首要歸功於整個佳士得跨國的鐘表部門整體團隊的合作緊密、互相幫助。其次則是近4、5年來的「單一藏家主題」拍賣策略發酵，拍出了藏家的信賴，包括像本季剛剛展開的「匠 • 豎系列（第一部分）」 ，之前的Ultimate Collection，去年跟前年連續兩年的Champion Collection，更早的Titianium Collection、Ruby Collection等，「我相信藏家應該是非常滿意的，他們看到佳士得除了拍賣成績出色，更重要的是我們是最認真熱情去呈現包裝他的收藏，這個熱情也能讓買家感受到。接下來的單一藏家也會優先考慮我們，覺得我們經驗豐富，這就與眾不同。」

事實上，鐘表領域的「單一藏家主題」拍賣不只在亞洲，由資深收藏前輩分享出來的鐘表在全球各地都受到買家肯定。他舉例日內瓦11月即將登場的Passion For Time，去年還有楊紫瓊先生Jean Todt's Watch Collection的專場等，「而且我們視乎拍品類別和市場變化去決定是不是所有東西都要放在同一場拍賣，比如說The Kairos Collection，雖然是單一藏家的收藏，但特在把藏品在同一季度分配到紐約、日內瓦、香港等不同拍場。有時候看到適合不同市場的表款，就會按照我們團隊的想法去跟藏家溝通，做到最好。」

●獨立製表與Neo Vintage的崛起

而就拍賣成果，他也分享近年的觀察。以品牌來說，百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的表現向來穩健，「曾經最誇張的時候，是一場拍賣100件拍品30件是PP，但這30件佔70%總成交金額；現在已經不是這樣了。以前第二個比較重要的板塊是勞力士，今年跌勢也挺厲害，今年秋拍勞力士的比例也沒有很多。後面藏家會關注的板塊當然是獨立製表，比較具有指標性的當然是F.P. Journe，數量少價格高，現在F.P. Journe的成交已經佔到一個有影響力的版分比，可以留意。」