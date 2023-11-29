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今年破百萬人次交流 台越訂定雙邊送客200萬人次目標

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣觀光協會長葉菊蘭與越南旅遊協會主席武世平（Vu The Binh）共同簽署合作備忘。圖／觀光署提供
台灣觀光協會長葉菊蘭與越南旅遊協會主席武世平（Vu The Binh）共同簽署合作備忘。圖／觀光署提供

疫後不少國家成新興旅遊勝地，根據交通部觀光署統計，今年我國民眾赴越南已高達66.7萬人次，更超車泰國；越南人來台也達33.2萬人次，均排名第4，且恢復疫情前9成以上水準。交通部觀光署長周永暉與越南國家旅遊局長阮重慶近日於第10屆台越觀光合作會議達成合作共識，並訂定雙邊送客200萬人次目標。

根據觀光署統計，今年1月至10月越南來台旅客約33.2萬人次，排名第4，僅少於日本、南韓及香港，且恢復至疫情前同期97%，是台灣主要客源市場恢復率最高的國家；台灣今年1月至10月赴越南旅客約66.7萬人次，同樣排名第4，僅少於日本、大陸及南韓，也已恢復至疫情前同期98%，今年雙邊交流已突破100萬人次。

第10屆台越觀光合作會議11月27日在越南清化省舉行，此次會中達成以APEC架構，強化美食交流、觀光宣傳推廣、旅遊地點鏈結、人才培訓、支持主題性旅遊推廣、加強雙方旅遊安全管理、以及力促雙邊代表協會合作等7項合作共識，並訂定雙邊送客200萬人次的目標，也宣布2024年第11屆台越觀光合作會議在台中市舉辦。

觀光署說明，針對200萬人次雙邊送客目標，台灣將從越南企業、台商企業著手，爭取公司獎勵旅遊、包機補助及空海聯營旅遊等獎助方案，以吸引越南旅客及越南旅行業者組團來台，另也與越南當地知名旅遊網紅合作，透過線上及線下等多元方式行銷台灣觀光；越南方今年以來則開放電子簽證，並增加峴港、富國島等景點吸客。

觀光署長周永暉表示，台灣與越南在2023年即恢復雙邊百萬人次互訪，不僅象徵台越雙方促進觀光交流及發展的共識，同時越南向來是台灣新南向政策中關鍵市場之一，並列為觀光署全球策略佈局的重要市場，相信在今年的合作會談後，更具代表台越雙方共好。

第10屆台越觀光合作會議由交通部觀光署長周永暉及越南國家旅遊局長阮重慶共同主持。圖／觀光署提供
第10屆台越觀光合作會議由交通部觀光署長周永暉及越南國家旅遊局長阮重慶共同主持。圖／觀光署提供

越南 觀光署 疫情

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