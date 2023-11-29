今年破百萬人次交流 台越訂定雙邊送客200萬人次目標

疫後不少國家成新興旅遊勝地，根據交通部觀光署統計，今年我國民眾赴越南已高達66.7萬人次，更超車泰國；越南人來台也達33.2萬人次，均排名第4，且恢復疫情前9成以上水準。交通部觀光署長周永暉與越南國家旅遊局長阮重慶近日於第10屆台越觀光合作會議達成合作共識，並訂定雙邊送客200萬人次目標。

根據觀光署統計，今年1月至10月越南來台旅客約33.2萬人次，排名第4，僅少於日本、南韓及香港，且恢復至疫情前同期97%，是台灣主要客源市場恢復率最高的國家；台灣今年1月至10月赴越南旅客約66.7萬人次，同樣排名第4，僅少於日本、大陸及南韓，也已恢復至疫情前同期98%，今年雙邊交流已突破100萬人次。

第10屆台越觀光合作會議11月27日在越南清化省舉行，此次會中達成以APEC架構，強化美食交流、觀光宣傳推廣、旅遊地點鏈結、人才培訓、支持主題性旅遊推廣、加強雙方旅遊安全管理、以及力促雙邊代表協會合作等7項合作共識，並訂定雙邊送客200萬人次的目標，也宣布2024年第11屆台越觀光合作會議在台中市舉辦。

觀光署說明，針對200萬人次雙邊送客目標，台灣將從越南企業、台商企業著手，爭取公司獎勵旅遊、包機補助及空海聯營旅遊等獎助方案，以吸引越南旅客及越南旅行業者組團來台，另也與越南當地知名旅遊網紅合作，透過線上及線下等多元方式行銷台灣觀光；越南方今年以來則開放電子簽證，並增加峴港、富國島等景點吸客。