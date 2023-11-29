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G-SHOCK導入航太科技材質打造腕表 體現絕對強悍意義
日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK慶祝40周年來到尾聲，以探索宇宙星河的奧秘風貌，讓開山之作5000系列表款再進化，推出首個全鍛造碳纖維強化樹脂材質的GCW-B5000腕表。強度提升到不鏽鋼全金屬表款的7倍，同時重量僅65公克，體現何謂「絕對強悍」精神。
G-SHOCK不斷在材質上創新，無論是最早奠定品牌最堅韌印象的強化樹脂，還是後來與時俱進的全金屬，都能不斷的革新再優化。而被G-SHOCK定調為品牌第三大材質的就是加入鍛造碳纖維的強化樹脂，這本是運用航太科技上，所以其剛性與強度不在話下，一開始僅使用於表殼上；然而全新的40周年紀念GCW-B5000腕表，從表殼、表圈到表鍊，皆為鍛造碳纖維強化樹脂，因此格外有意義。不僅是有紀念價值，實際上GCW-B5000腕表的強度遠比不鏽鋼材質高出7倍，但重量卻只有其60％，實現強悍卻輕量的機能性。同時外觀也很搶眼，G-SHOCK為凸顯出鍛造碳材質特色，以象徵外太空的色調搭配碳纖維的隨機排列紋理，展現銀河系的朦朧光帶印象，推出黑色、灰色款，以及加入蛋白石微粒，呈現黑色、藍色與粉紅色的GCW-B5000UN-6腕表，帶出神秘感。
同樣的鍛造碳纖維強化樹脂還被運用在MT-G系列MTG-B2000YR表款上，結合了不鏽鋼以及G-SHOCK擅長的彩虹IP電鍍技術，展現品牌在製表的優勢。G-SHOCK透過透過碳纖維強化樹脂表殼保護機芯，不鏽鋼表圈在經過切割和拋光後，進行蝕刻後施以彩虹IP處理；表盤上的日期顯示以多種顏色展現，時標、時針、分針以及MT-G標誌也以彩虹色點綴，呼應城市夜晚的絢爛霓虹景色的靈感。
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