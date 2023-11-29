又見奢華！HR赫蓮娜首度推出倒數月曆　加碼小資特惠組

頂級保養品又推出超奢華組合！HR赫蓮娜首度在台灣推出聖誕倒數月曆「閃耀奢金假期」．全台限量50組，共有12款小李，包括當紅明星產品黑白繃帶乳霜、植萃綠寶修護精華等，還包括有獨家聯名迷你版蠟燭收藏；另外針對小資族，也推出黑白繃帶、綠寶瓶小奢華，最適合旅行時使用，也適合新客入手。

HR赫蓮娜首度推出的倒數月曆售價19,500元，直接送出暱稱綠寶瓶，植萃綠寶修護精華50ml正貨，還有黑白繃帶修護乳霜各15ml，以及今年9月才推出的黑繃帶修護眼霜3ml，以及多樣化VIP必收的產品，如高效淨化潔顏、水光修護凝膜、極致高光全能隔離乳等。

倒數月曆包裝則走奢華路線，以座落瑞士深受名媛貴婦朝聖護膚的經典地標「頂級醫學美容中心」為靈感，優雅浮雕搭配金色，象徵瑞士日內瓦湖畔，白色代表著阿爾卑斯山脈無瑕壯麗，其中還有一款與法國皇家香氛TRUDON聯名「精巧迷你版」蠟燭，讓粉絲都想搶著入手。

而針對小資族，HR赫蓮娜推出明星小奢華禮盒，主打綠寶修護奢寵旅行組，含有全新升級的綠寶瓶，搭配植萃綠寶舒緩亮眼霜、黑繃帶修護乳霜，原價7,190元，特價4,800元，另款黑白繃帶小奢華日夜修護旅行組，包括黑白繃帶乳霜各15ml，也同樣適合旅行。