又見奢華！HR赫蓮娜首度推出倒數月曆 加碼小資特惠組
頂級保養品又推出超奢華組合！HR赫蓮娜首度在台灣推出聖誕倒數月曆「閃耀奢金假期」．全台限量50組，共有12款小李，包括當紅明星產品黑白繃帶乳霜、植萃綠寶修護精華等，還包括有獨家聯名迷你版蠟燭收藏；另外針對小資族，也推出黑白繃帶、綠寶瓶小奢華，最適合旅行時使用，也適合新客入手。
HR赫蓮娜首度推出的倒數月曆售價19,500元，直接送出暱稱綠寶瓶，植萃綠寶修護精華50ml正貨，還有黑白繃帶修護乳霜各15ml，以及今年9月才推出的黑繃帶修護眼霜3ml，以及多樣化VIP必收的產品，如高效淨化潔顏、水光修護凝膜、極致高光全能隔離乳等。
倒數月曆包裝則走奢華路線，以座落瑞士深受名媛貴婦朝聖護膚的經典地標「頂級醫學美容中心」為靈感，優雅浮雕搭配金色，象徵瑞士日內瓦湖畔，白色代表著阿爾卑斯山脈無瑕壯麗，其中還有一款與法國皇家香氛TRUDON聯名「精巧迷你版」蠟燭，讓粉絲都想搶著入手。
而針對小資族，HR赫蓮娜推出明星小奢華禮盒，主打綠寶修護奢寵旅行組，含有全新升級的綠寶瓶，搭配植萃綠寶舒緩亮眼霜、黑繃帶修護乳霜，原價7,190元，特價4,800元，另款黑白繃帶小奢華日夜修護旅行組，包括黑白繃帶乳霜各15ml，也同樣適合旅行。
HR赫蓮娜慶祝12月8日在板橋大遠百開幕新櫃，12月8～25日，在官網完成填單並加入官方LINE好友，可至板橋大遠百專櫃領取頂級醫美聖誕禮；12月8～11日，每天發放號碼牌，前30位加入官方LINE好友享綠寶瓶10ml 。
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