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蚊子館？核安會2備援實驗室年花3000萬 年檢驗量不到500件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委陳秀寳指出，核安會南北2備援實驗室興建後閒置，要求強化擴大檢驗量能。圖／截自國會YouTube頻道
立委陳秀寳指出，核安會南北2備援實驗室興建後閒置，要求強化擴大檢驗量能。圖／截自國會YouTube頻道

日本福島5縣市食品進口解禁後，為確保國人食品安全、提升國內放射性檢驗量能，核安會在南北各建置1個輻射災害檢驗分析備援實驗室，每年各斥資逾1600萬、1300萬營運，預期每年檢驗量能可達3800件。但立委指出，實際總檢驗量能不到500件，「根本是蚊子館」，要求強化檢驗量能。

核安會主委陳東陽今赴立法院教育及文化委員會報告113年度預算報告及詢答。立委關注輻射災害檢驗分析備援實驗室使用頻率及檢驗量能。

立委陳秀寳表示，核安會從2016年起編列1600多萬及1300多萬在南北各設1個輻射災害備援實驗室，2018年受理檢驗，原期待2個時驗是每年最高檢驗量能可達3800件，結果實際總檢驗量能不到500件。

陳秀寳說，設置備援實驗室的初衷是盼遇核災緊急狀況時，可因應大量食品、農產品進行輻射檢驗，不代表現在相安無事就讓實驗室閒置，尤其日本福島核電廠已開始排放含氚核廢水入海，民眾對於食安很焦慮，建議精進2個備援實驗室，擴大檢驗量能，協助檢測讓民眾更安心。

立委黃國書指出，北部委託陽明交通大學、南部委託屏東科技大學建置備援實驗室，每年預算各1687萬及1330萬元，原預估每年最大檢驗量能為3800件，結果今年檢測數量北部0件、南部1件，批評「根本就是蚊子館，使用效能這麼差，今年仍提出預算」，要求後續預算審查時提出完整報告，具體說明如何精進。

核安會說明，南北2個備援實驗室都有例行環測，只是沒有公布件數，北部例行環測至少有40件、南部環測包含恆春53件、另執行相關還測實驗有84件、牡丹水庫100件，強調備援實驗室均正常運作。

陳東陽表示，備援實驗室並非商業考量，這幾年檢驗量能都存在，但強調未來會精進這2個實驗室的檢驗量能；針對陳秀寳建議，會評估擴大協助放射線食安檢測。

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