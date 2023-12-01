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「聖誕時空之旅」有.設計全站最高折600 滿額再抽iPhone15

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
Whittard｜聖誕限定-經典奢華巧克力粉，手工挑選最上等的茶搭配巧克力粉 全新設計聖誕奢華包裝，冬天來一杯怦然心動的巧克力！圖 / 有.設計 uDesign 提供。
Whittard｜聖誕限定-經典奢華巧克力粉，手工挑選最上等的茶搭配巧克力粉 全新設計聖誕奢華包裝，冬天來一杯怦然心動的巧克力！圖 / 有.設計 uDesign 提供。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

一年之中最令人感到幸福的聖誕節已悄悄揭開序幕！在這個特別的節日，有專屬於他的裝飾、歌曲、禮物，甚至菜色與氣味，一切的一切通通都被暖暖幸福的氣氛包圍。一起與有.設計通過「時間」的視角，感受聖誕的多重面貌，體驗過去、現在和未來的聖誕氛圍，在這個特別的節日時刻更能珍惜時間和分享愛，享受每段聖誕時光，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！

全站最高折600，聖誕消費滿額再抽iPhone15！

12月聖誕滿額抽好禮，於活動期間內全站消費累積實付金額滿5,000(含)以上，抽iPhone15 (顏色隨機，128G/6.1吋，乙支，名額1名)！

與小編開啟時空膠囊之旅，抽聖誕好禮

凡於活動限定時間內消費至有.設計粉專指定貼文留言訂單編號 : D2023xxxxxxx，就有機會抽到聖誕好禮三重送！

LINE官方帳號專屬】加入好友，立即卡位專屬好康

於活動時間，首次加入「有.設計 官方帳號」好友，立即領取300購物金。每週一還可享最新LINE好友專屬活動折扣！>>立即加入有.設計LINE好友

【活動再加碼】LINE PAY支付，消費不限金額抽大象杯S

凡於活動限定時間內使用LINEPAY支付，消費不限金額抽大象杯S (顏色隨機， 720ML，名額5名)！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

有.設計uDesign聖誕時空之旅特企獨家，包含募資熱銷破千萬——hó-lim 飲料杯聖誕特別限定款、輕鬆佈置浪漫聖誕節日——十八紙｜經典聖誕樹、戶外系玩具的夢幻逸品——XAP｜FILTER017®P.O.D. 戶外時代盲盒 第二彈 (一中盒) 、年末旅行好夥伴——ITO｜開心果二代行李箱登機托運抗菌、雨季必備時尚寵兒——V-TEX地表最強耐水鞋等精選質感設計品獨家優惠中，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。

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