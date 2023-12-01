「聖誕時空之旅」有.設計全站最高折600 滿額再抽iPhone15
一年之中最令人感到幸福的聖誕節已悄悄揭開序幕！在這個特別的節日，有專屬於他的裝飾、歌曲、禮物，甚至菜色與氣味，一切的一切通通都被暖暖幸福的氣氛包圍。一起與有.設計通過「時間」的視角，感受聖誕的多重面貌，體驗過去、現在和未來的聖誕氛圍，在這個特別的節日時刻更能珍惜時間和分享愛，享受每段聖誕時光，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！
全站最高折600，聖誕消費滿額再抽iPhone15！
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有.設計uDesign聖誕時空之旅特企獨家，包含募資熱銷破千萬——hó-lim 飲料杯聖誕特別限定款、輕鬆佈置浪漫聖誕節日——十八紙｜經典聖誕樹、戶外系玩具的夢幻逸品——XAP｜FILTER017®P.O.D. 戶外時代盲盒 第二彈 (一中盒) 、年末旅行好夥伴——ITO｜開心果二代行李箱登機托運抗菌、雨季必備時尚寵兒——V-TEX地表最強耐水鞋等精選質感設計品獨家優惠中，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。
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