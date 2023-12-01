「聖誕時空之旅」有.設計全站最高折600，滿額再抽iPhone15

圖 / 有.設計 uDesign 提供

一年之中最令人感到幸福的聖誕節已悄悄揭開序幕！在這個特別的節日，有專屬於他的裝飾、歌曲、禮物，甚至菜色與氣味，一切的一切通通都被暖暖幸福的氣氛包圍。一起與有.設計通過「時間」的視角，感受聖誕的多重面貌，體驗過去、現在和未來的聖誕氛圍，在這個特別的節日時刻更能珍惜時間和分享愛，享受每段聖誕時光，更多活動詳情，現在就去 有.設計uDesign活動頁面 一探究竟！

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