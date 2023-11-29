梓官海鮮節12月2、3日登場 烏魚子、龍膽石斑米粉免費品嘗

2023大海開吃系列活動的梓官海鮮節，12月2日、3日將在蚵仔寮漁港「戀戀蚵仔寮」門市展售中心前廣場澎湃登場，現場有糶手搶拍（魚貨拍賣）、蚵寮漁村小旅行、親子闖關DIY、戀戀海洋文創市集等活動，每天提供烏魚子、龍膽石斑米粉、休閒食品等漁產品免費品嚐，讓大家能夠有吃又有拿，滿載而歸。

2023大海開吃系列活動，12月首站來到擁有「全國沿近海魚貨最大生產地」的蚵仔寮漁港，由梓官區漁會主辦的梓官海鮮節活動今年邁入第15個年頭，現場延續過往頗受好評的「糶手搶拍」，讓大家能夠親身體驗魚貨拍賣的刺激快感，並以超優惠價格將蚵仔寮尚青的漁產品帶回家。

海洋局說，現場會提供超厚切的烏魚子、尚青的海鮮料理、休閒食品等在地美食，開放民眾免費品嚐。除此之外，梓官區漁會為歡慶海鮮節15週年及力挺國產好魚，今年加碼準備龍膽石斑米粉，要讓民眾一飽口福，也規劃消費滿額就可以進行驚喜扭蛋抽獎，有機會將最大獎龍虎斑石斑魚帶回家。

海洋局表示，為讓更多人認識梓官地區的漁村文化，今年也與蚵仔寮文化協會合作規劃二條「蚵寮漁村小旅行」路線，生態之旅將帶大家到援中港生態濕地公園認識紅樹林及濕地生態環境；人文之旅則讓大家來到梓官區最有活力的銀髮開心農園、朝聖蚵仔寮朝天宮的傳奇故事以及認識透明魚標本製作。

2023梓官海鮮節活動內容豐富精彩，梓官區漁會在12月2日中午也有規劃每桌7500元海鮮饗宴，數量有限訂完為止，訂桌專線07-6177161，民眾也可選擇到蚵仔寮漁港在地的海鮮餐廳品嚐海鮮。