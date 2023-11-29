Logitech波浪人體工學鍵盤推精巧版 限時預購5.4折起

疫情後的複合式工作型態讓許多上班族每天使用電腦的時間大增，根據2022年Logitech羅技針對台灣上班族辦公行為大調查發現，近8成的上班族每天使用鍵鼠超過8小時而且經常出現因為姿勢不正確帶來的電腦手、酸痛不適症狀。

針對民眾越來越重視的人體工學設計，Logitech旗下ERGO人體工學系列全部都經過總部人體工學實驗室研發設計。近期宣布再推出全新「Wave Keys人體工學鍵盤」，延續前代ERGO K860全尺寸人體工學鍵盤波浪外型設計，尺寸變更精簡、更適合女性、或是桌面空間不足的用戶使用。而一體成型三層手托也提供更舒適的支撐，減輕手腕壓力，同時表層布料也相當滑順、易清潔。

Wave Keys人體工學鍵盤支援雙模連線，可透過藍牙或是附贈的Logi Bolt接收器進行連線，最長36個月電池續航力、可4度調整支架，還有品牌經典最受歡迎的Easy-Switch功能，可配對3台裝置，滿足現代上班族的多屏需求。