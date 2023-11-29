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Logitech波浪人體工學鍵盤推精巧版 限時預購5.4折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
羅技Wave Keys人體工學設計讓手部回歸自然舒適敲鍵姿勢。圖／羅技提供
羅技Wave Keys人體工學設計讓手部回歸自然舒適敲鍵姿勢。圖／羅技提供

疫情後的複合式工作型態讓許多上班族每天使用電腦的時間大增，根據2022年Logitech羅技針對台灣上班族辦公行為大調查發現，近8成的上班族每天使用鍵鼠超過8小時而且經常出現因為姿勢不正確帶來的電腦手、酸痛不適症狀。

針對民眾越來越重視的人體工學設計，Logitech旗下ERGO人體工學系列全部都經過總部人體工學實驗室研發設計。近期宣布再推出全新「Wave Keys人體工學鍵盤」，延續前代ERGO K860全尺寸人體工學鍵盤波浪外型設計，尺寸變更精簡、更適合女性、或是桌面空間不足的用戶使用。而一體成型三層手托也提供更舒適的支撐，減輕手腕壓力，同時表層布料也相當滑順、易清潔。

Wave Keys人體工學鍵盤支援雙模連線，可透過藍牙或是附贈的Logi Bolt接收器進行連線，最長36個月電池續航力、可4度調整支架，還有品牌經典最受歡迎的Easy-Switch功能，可配對3台裝置，滿足現代上班族的多屏需求。

Wave Keys人體工學鍵盤將於12月6日全通路開賣，首波將推出珍珠白和石墨灰兩色，玫瑰粉將於2024年初上市，建議售價2490元。羅技Logi網路旗艦店即日起推出獨家首賣優惠，11月30日前最高現省2299元，相當於下殺5.4折；指定品項消費滿3500元再送商務U型頸枕。

Wave Keys多種功能設計，打造舒適健康辦公空間。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys多種功能設計，打造舒適健康辦公空間。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys人體工學鍵盤玫瑰粉色將於2024年初上市。圖／羅技提供
Wave Keys人體工學鍵盤玫瑰粉色將於2024年初上市。圖／羅技提供
羅技Logi網路旗艦店即日起開放預購，11月底前鍵鼠組合最低5.4折，最高省2299元。記者黃筱晴／攝影
羅技Logi網路旗艦店即日起開放預購，11月底前鍵鼠組合最低5.4折，最高省2299元。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys人體工學鍵盤延續波浪外型設計，一體成型三層手托。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys人體工學鍵盤延續波浪外型設計，一體成型三層手托。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys人體工學鍵盤搭配LIFT人體工學垂直滑鼠，健康辦公最佳拍檔。記者黃筱晴／攝影
Wave Keys人體工學鍵盤搭配LIFT人體工學垂直滑鼠，健康辦公最佳拍檔。記者黃筱晴／攝影
與ERGO K860鍵盤（左）相比，Wave Keys特別採用縮排按鍵設計，將方向鍵與編輯鍵整併進主要按鍵區和功能鍵區。記者黃筱晴／攝影
與ERGO K860鍵盤（左）相比，Wave Keys特別採用縮排按鍵設計，將方向鍵與編輯鍵整併進主要按鍵區和功能鍵區。記者黃筱晴／攝影

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