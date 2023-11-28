想吃甜！燕麥脆片紅玉巧克力爆米花、濟州達克瓦滋開賣

隨著氣候漸涼，總令人想要品嚐療癒的甜點。「星球工坊」攜手「蕎拉燕麥」，推出「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」，並採用聖誕限定包裝，帶來佳節氣氛。上友食品則引進「濟州島達克瓦滋」，讓台灣民眾也能享受韓國直送來台的甜蜜。

多次推出創意口味爆米花的「星球工坊」，本季攜手「蕎拉燕麥」，共同推出「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」，以巧克力爆米花為基底，並且添加台茶18號紅玉紅茶，還有蕎拉燕麥經典裸食燕麥，不僅提昇風味層次也增加口感。同時採用聖誕限定外罐包裝，每罐售價269元，2件399元。另外還可享「蕎拉燕麥-限定肉桂可可」加購優惠，原價220元，加購優惠價199元。