想吃甜！燕麥脆片紅玉巧克力爆米花、濟州達克瓦滋開賣
隨著氣候漸涼，總令人想要品嚐療癒的甜點。「星球工坊」攜手「蕎拉燕麥」，推出「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」，並採用聖誕限定包裝，帶來佳節氣氛。上友食品則引進「濟州島達克瓦滋」，讓台灣民眾也能享受韓國直送來台的甜蜜。
多次推出創意口味爆米花的「星球工坊」，本季攜手「蕎拉燕麥」，共同推出「燕麥脆片紅玉巧克力爆米花」，以巧克力爆米花為基底，並且添加台茶18號紅玉紅茶，還有蕎拉燕麥經典裸食燕麥，不僅提昇風味層次也增加口感。同時採用聖誕限定外罐包裝，每罐售價269元，2件399元。另外還可享「蕎拉燕麥-限定肉桂可可」加購優惠，原價220元，加購優惠價199元。
代理許多海外食品品牌的上友食品，本季引進韓國直送的「濟州島達克瓦滋」。此款甜點內餡為牛奶風味的奶油餡，外層則是蓬鬆酥脆的達克瓦滋蛋糕，入口輕盈香甜。同時包裝也印有韓國濟州島招牌的「石頭爺爺」圖樣，帶來滿滿的異國趣味。「濟州島達克瓦滋」自即日起於全台7-ELEVEN販售，每件69元。
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