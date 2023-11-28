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君悅凱菲屋4人同行抽機票！15道馬來西亞風味 限時嘗鮮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北君悅酒店總經理陳隆慶（右四）偕團隊與馬來西亞旅遊局於凱菲屋攜手舉辦「湛豔饗食」美食節。圖/台北君悅提供
台北君悅酒店總經理陳隆慶（右四）偕團隊與馬來西亞旅遊局於凱菲屋攜手舉辦「湛豔饗食」美食節。圖/台北君悅提供

台北君悅酒店凱菲屋自助餐廳攜手馬來西亞友誼及質易中心與馬來西亞觀光局，即日起至12月10日推出「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，除了品嘗地道馬國風味，期間四人同行享用凱菲屋午餐或晚餐還可獲抽獎資格，12月10日晚間將抽出馬來西亞國際航空台北到吉隆坡、亞洲航空台北到亞庇來回機票各兩張，以及吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店、吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店免費住宿兩晚含翌日早餐，以及凱菲屋自助餐、彩日本料理自助餐券等超值大獎。

此次美食節由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽領軍，獻上肉骨茶、馬來風味烤魚及仁當牛肉、香蕉西米露、馬來式蔬菜沙拉、囉喏蔬果沙拉等15道大馬風味佳餚。

台北君悅酒店馬來西亞籍總經理陳隆慶表示，來台工作深耕十多年，一直很希望能有機會親自推廣家鄉的好味道，以食會友，「很榮幸這次透過與馬來西亞觀光局、馬來西亞友誼及質易中心共同合作，在凱菲屋推出為期兩周的美食節活動」，他也透露，自己最愛的兩道料理，就是咖哩與肉骨茶。

總經理力推的「經典肉骨茶」，主廚將當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯慢熬3小時，加入油花均勻的豬肋排、帶皮蒜頭續燉1小時至湯色深濃，飲來甘口宜人。「香料咖哩麵」則是香炒紅洋蔥、香茅、蝦米等香料，綜合紅黃咖哩、椰奶、檸檬葉與濃雞湯熬製湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉及魚丸等佐料，再以金桔檸檬、香菜增添風味層次。

現場大受好評的「馬來風味烤魚」，選用現流鱸魚，魚肚填入洋蔥絲、抹上秘製參峇醬，佐入檳城峇拉煎蝦膏提升鮮美海味，以香蕉葉包覆放入烤箱鎖住魚肉水分，味香撲鼻、魚肉細緻綿密。「仁當牛肉」則是完美復刻曾雙奪CNN評選全球50大美食之冠軍料理，尾韻甘甜。

台北君悅酒店1樓的凱菲屋，平日午、晚餐每位1,680元、5～12歲兒童840元，周五晚餐、周六、周日及國定假日的午晚餐每位1,880元、5～12歲兒童940元，12月1日起周末餐價將微幅調漲100元。

線上訂位：https://bit.ly/GHTCAFE，洽詢電話：02-2720-1230。

台北君悅酒店凱菲屋推出為期兩周的馬來西亞美食饗宴。圖/台北君悅提供
台北君悅酒店凱菲屋推出為期兩周的馬來西亞美食饗宴。圖/台北君悅提供
仁當牛肉。圖/台北君悅提供
仁當牛肉。圖/台北君悅提供
風味烤魚。圖/台北君悅提供
風味烤魚。圖/台北君悅提供

馬來西亞 酒店 美食

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