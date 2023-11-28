燦坤「雙12狂歡慶」滿額送iPhone再抽極光雙人遊 線上購最高回饋37%

歲末年終，又是企業尾牙抽獎、交換禮物、親友感恩送禮旺季，搶攻3C家電年終送禮商機，燦坤再推出45周年感恩回饋第2彈「雙12狂歡慶」，即日起至12月14日止全館3C家電5折起，加碼送iPhone、Dyson空氣清淨機、PS5等超夯滿額禮，再抽價值21萬4000元的阿拉斯加極光雙人遊行程。燦坤也特別針對今年年終選禮推出「年終尾牙禮物心願榜」，提供民眾採購參考。

活動期間刷燦坤 × 台新銀行聯名卡最高回饋2100燦坤K幣，7大指定銀行刷卡並分期消費再送「千元銀行贈品券」，買Apple全系列商品，使用Fula支付滿額享1250元現折優惠，持台新銀行或星展銀行信用卡消費滿額則可享現折1000元。全館筆電4.2折起，指定EVO機種加贈sodastream氣泡水機；Lenovo LOQ電競筆電搭載RTX4050顯示卡及第13代Intel處理器，限時爆殺3萬元有找。

雙12年終最大檔入手3C家電超划算！Panasonic、Samsung、SONY、PHILIPS 4大品牌電視廠牌熱門款式5.5折起，購買指定機型送最高市價9888元獨家豪禮。此外，今年首度加碼推出電視現折券，即日起至11月30日期間購買指定8大電視品牌機種，刷永豐銀行UP分期付費最高再享現折5000元，名額限量、即刻開搶。

入冬季節家電買氣旺，全系列電暖器6.3折起，聲寶小家電歲末年終慶滿額送好禮，加碼再抽iPhone 15。四季通用涼暖空調漸成為消費主流，12月底前購買指定機種享免費預約場勘服務，以及最高價值達12000元的專屬好禮多重送，搭配燦坤VVIP級尊榮安裝給你施工品質、安裝效率雙保證。此外還有集涼風、暖風、空氣清淨3功能於一身的涼暖清淨機也越趨受歡迎，全年呵護家中清淨、換季使用無須收納，Dsyon HP7A直降7000元、登錄送原廠濾網2件組。指定冰箱/洗衣機下殺5.6折起，買就送5年獨家延長保固，選購指定款洗衣機，成功回收舊機再送最高1000燦坤K幣。

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