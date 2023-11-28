盤點10雙美靴點亮你的冬季穿搭 必收修飾線條美腿神器

「美拉德」風格在這季成為熱門流行元素，因此服裝色彩多是沉穩的咖啡、深棕或是焦糖配色，能夠與這樣造型相襯的配件，莫過於是冬天必備的各式靴款，更是修飾線條的美腿神器。

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH就推出了Aster抓皺細跟長靴，藉由抓皺細節與寬鬆的靴筒，打造顯瘦視覺關鍵，纖細鞋跟展現都會女性小露性感的一面。同時迎接冬季怎麼能少了膝上靴？品牌的Davina 金屬釦膝上長靴，寬鬆不貼腿的鞋筒剪裁，精緻金屬釦點綴素雅鞋面，低調不張揚卻引人注目。造型多變的Evie襪套粗跟靴，藉由方頭鞋楦與簡潔鞋面設計，可拆卸式的襪套，自由打造靴筒長度，兼具短靴俐落與長靴的帥氣。而Orla厚底綁帶高跟長靴，11公分超高厚底與交織綁帶，碰撞出前衛視覺效果。另外，Coco亮面粗跟長靴，在純白漆皮鞋面上拼接黑色細節，看似簡約的單品，卻藏有一絲清新氣息。

CHARLES & KEITH Orla厚底綁帶高跟長靴，3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

講究極致洗鍊風格的PEDRO這季則帶來Mara高跟靴，在俐落輪廓鞋型上，綴以交織重疊的金屬皮帶釦，搭配上尖頭與小貓跟，散發出雋永風格。Natasha及踝靴，有著方尖頭、梯形鞋跟與亮面漆皮，為厚重穿搭帶來新面貌。經典的Flo皮革切爾西靴，保留招牌彈性帶拼接，搭以雙皮帶釦環設計，可塑性強且具備質感的帥氣個性；男靴部分亦沿用類似元素，為注重裝扮的時髦都會男士提供多樣視角的靴履選擇。PEDRO不可錯過的還有街頭感十足綁帶中筒靴，白色交織綁帶與全黑鞋面碰撞出撞色衝突感，鋸齒鞋底展現出精緻運動風。

PEDRO Flo皮革切爾西靴，5,290元。圖／CHARLES & KEITH提供

PEDRO綁帶中筒靴，3,890元。圖／PEDRO提供

CHARLES & KEITH Aster抓皺細跟長靴，3,590元。 圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Davina金屬釦膝上長靴 4,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Coco亮面粗跟長靴，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Evie襪套粗跟靴，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

PEDRO Mara高跟靴，3,490元。圖／PEDRO提供

PEDRO Natasha 及踝靴，3,490元。圖／PEDRO提供