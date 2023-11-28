盤點10雙美靴點亮你的冬季穿搭 必收修飾線條美腿神器
「美拉德」風格在這季成為熱門流行元素，因此服裝色彩多是沉穩的咖啡、深棕或是焦糖配色，能夠與這樣造型相襯的配件，莫過於是冬天必備的各式靴款，更是修飾線條的美腿神器。
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH就推出了Aster抓皺細跟長靴，藉由抓皺細節與寬鬆的靴筒，打造顯瘦視覺關鍵，纖細鞋跟展現都會女性小露性感的一面。同時迎接冬季怎麼能少了膝上靴？品牌的Davina 金屬釦膝上長靴，寬鬆不貼腿的鞋筒剪裁，精緻金屬釦點綴素雅鞋面，低調不張揚卻引人注目。造型多變的Evie襪套粗跟靴，藉由方頭鞋楦與簡潔鞋面設計，可拆卸式的襪套，自由打造靴筒長度，兼具短靴俐落與長靴的帥氣。而Orla厚底綁帶高跟長靴，11公分超高厚底與交織綁帶，碰撞出前衛視覺效果。另外，Coco亮面粗跟長靴，在純白漆皮鞋面上拼接黑色細節，看似簡約的單品，卻藏有一絲清新氣息。
講究極致洗鍊風格的PEDRO這季則帶來Mara高跟靴，在俐落輪廓鞋型上，綴以交織重疊的金屬皮帶釦，搭配上尖頭與小貓跟，散發出雋永風格。Natasha及踝靴，有著方尖頭、梯形鞋跟與亮面漆皮，為厚重穿搭帶來新面貌。經典的Flo皮革切爾西靴，保留招牌彈性帶拼接，搭以雙皮帶釦環設計，可塑性強且具備質感的帥氣個性；男靴部分亦沿用類似元素，為注重裝扮的時髦都會男士提供多樣視角的靴履選擇。PEDRO不可錯過的還有街頭感十足綁帶中筒靴，白色交織綁帶與全黑鞋面碰撞出撞色衝突感，鋸齒鞋底展現出精緻運動風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言