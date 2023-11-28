外國朋友來臺行程怎麼排？海外旅客最愛的雙北景點TOP 10 熱門好去處快收藏！

外國人最愛的雙北景點在這裡！

疫情影響趨緩，許多人都開始安排海外旅遊，台灣疫後觀光商機也隨之復甦，迎來許多外國旅客。根據交通部觀光署觀光統計資料庫，今（2023）年1月至9月的來台旅客人數累計高達4,361,432人，9月單月則有538,658人次，統計圖表中可以看出來台的海外旅客數遠高於前三年，說明目前正處於觀光熱潮。

在台灣的眾多景點中，哪些地方最受外國人歡迎呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了「海外旅客最愛的雙北景點TOP 10」。外國朋友來台灣玩不知道該怎麼排行程嗎？帶他們去這10大熱門景點準沒錯！

image source: 交通部觀光署觀光統計資料庫

NO. 1 九份老街

九份因早期盛產金礦而有「黃金山城」的美譽，一度因為淘金人潮而繁華，之後又隨之沒落。1980年代末電影《悲情城市》在此取景，讓這個依山傍海、充滿復古風情的小山城再度被眾人看見，引來許多觀光人潮。

沿著山坡而建的九份老街，最知名的景點就是高掛著許多紅色燈龍的「阿妹茶樓」，一度被許多人誤以為是宮崎駿知名作品《神隱少女》的取景地，吸引到不少外國觀光客。雖然後來證實《神隱少女》並非在此取景，但仍不減這座恬靜山城的人氣，依然有著滿滿觀光人潮。

除了依傍著山勢而建、充滿氣氛的房屋和街道外，九份老街的各式美食和小物也讓人流連忘返，芋圓、草仔粿、茶藝用品、古董玩物等都充滿了復古風情，帶給人絕無僅有的體驗，「是一處充滿懷舊風情的熱門景點」、「九份老街的是必來走訪的景點」、「好多外國人」、「很多韓國日本的朋友，還有越南人也不少」。

image source: FB／Ameiteahouse 阿妹茶樓

NO. 2 台北101

身為台灣著名地標，高達508公尺的台北101從B1層至101樓提供多處策展打卡景點；購物中心集結眾多國際精品名牌，成為購物愛好者的天堂；高樓景觀更是一大亮點，同時還有高空米其林星級餐廳美食，每位遊客都能找到屬於自己的獨特旅程。

位於89樓的秘境花園觀景台打破天氣限制，以「秘境花園」、「天使之翼」、「雲中星月」等夢幻打卡點，吸引眾多外國遊客爭相拍照留念，此處更能一口氣看到台北城各大著名景點。過去只對國家元首和高級貴賓開放的101樓，也華麗轉為充滿綠意的「世界最高秘境花園」，「莊園光影牆面」、「雲朵鞦韆」、「花園展望平台」等特色場景，搭配一望無際的高空景觀，室內外相呼應的景緻讓遊客們的相機快門忙碌按不停！

亞洲最高的戶外觀景台 Skyline 天際線460，每日限時限量開放一場，讓人感受開闊天空的震撼。除了能360度一覽無遺地欣賞台北城全貌，也提供英、日語專業導覽，帶領遊客從高空用不同的視角了解台北這塊土地。獨一無二的雲端漫步體驗，再加上每日限量的場次與名額，讓Klook及STAGE101平台上的預約總是場場爆滿。

image source: IG／lee_01_04

NO. 3 國立中正紀念堂

位於台北市中心的中正紀念堂佔地24.79公頃，為紀念蔣中正而建，造型仿北京天壇，高聳威嚴的建築原址為陸軍總部。隨著時代演進，自由民主的精神和思想逐漸開放，紀念堂前的廣場也更名為「自由廣場」，成為民主運動集會場。



中正紀念堂左右兩側為國家音樂廳和國家戲劇院，經常舉辦國際性演出；此外，紀念堂內每日的三軍儀隊交接儀式更是一大看點，許多外國觀光客都慕名而來欣賞交接表演，「一個具有歷史意義的地方，也成為國際級的景點」、「蠻常帶外國人來這裡的，外國人的評價都很好」、「一年四季都有不同美景的歷史古蹟」。

NO. 4 國立故宮博物院

有著豐富館藏的故宮博物院揚名國際，是國內外觀光客必訪的景點。於1965年在外雙溪落成的故宮，在1至3樓展覽空間中陳列了宋、元、明、清等4個朝代的歷史文物，涵蓋幾千年的文史藝術精華，有著「中華文化寶庫」的美名。



知名的「故宮三寶」──翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，更是許多人的造訪故宮的最大目的，除了這些常設展品外也有各式各樣不同專題特展，對外國人而言這裡是一個富含文化深度與魅力的迷人景點，「千遍也不厭倦，太多可以看的東西」、「館藏內容豐富，光1樓到3樓的各室展覽花上半天的時間都不夠」。

image source: FB／ 國立故宮博物院 National Palace Museum

NO. 5 士林夜市

說到台灣的代表性夜市，一定有不少人會第一個想到士林夜市！身為台北最具規模的夜市之一，士林夜市涵蓋了文林路、大東路、大南路等熱鬧的市街，這個佔地寬廣的夜市，除了各式各樣的美食外更有衣服、飾品、日用品等琳琅滿目的攤商及店家，匯集了許多人潮。



不管是士林大香腸、碳烤雞排還是大餅包小餅，都是士林夜市的超人氣美食，各式各樣美味的小吃聞名國內外，也吸引到大批外國觀光人潮，「是世界著名的夜市，而且非常大」、「假日人潮超級多，變東亞聯合國了」、「有得逛、有得吃、有得買、有得玩」。

NO. 6 陽明山國家公園

由大屯火山群組成的陽明山國家公園位處台北近郊，可以欣賞到火口湖、硫氣孔、地熱、溫泉等火山景觀，同時也因為海拔高度和季風影響，有著豐富的林相，是假日踏青的好去處。



每年2、3月為陽明山的賞花季，漫山遍野杜鵑花和櫻花形成夢幻的景象；夏季有色彩繽紛的繡球花；秋季則有詩意滿滿的芒草海，不同時節都有不一樣的風情。交通方便再加上富含台灣特色的自然景觀，讓陽明山成為許多外國人來台都會造訪的景點，「超級便捷的好山區，風景如畫」、「台北坐公共運輸工具上山很方便，腹地廣大，綠蔭盎然」、「陽明山的自然景觀令人讚嘆」。

NO. 7 艋舺龍山寺

位於台北市萬華區的艋舺龍山寺，在清治時期為當地居民的信仰中心。位於台北最早開發的地區當中，這座觀音寺扮演著重要的角色，從1738年初建至今200多年、歷經過多次修建的古老廟宇，也在2018年被評定為國定古蹟，是非常珍貴的歷史建築。



除了廟宇本身的文史意義外，艋舺龍山寺的月老更是遠近馳名，和大稻埕霞海城隍廟的月老並稱為最靈驗的台北兩大月老，在傳聞中更是牽成諸多良緣，成為還願率最高的月老廟，也因此吸引到許多想求姻緣的外國觀光客，「是在地信眾及國內外遊客必會參拜的寺廟」、「萬華必遊景點」、「外國遊客很多」。

NO. 8 迪化街

以南北貨、中藥、布匹等批發零售聞名的迪化街，自1851年成形以來，不只是大稻埕最早的市街，也一直以來都是大稻埕的核心商圈。除了茶葉、乾貨、布料等各式各樣的商品外，整條街的建築也都保有著舊時代的風貌，深富人文情懷。



迪化街置身大稻埕中，鄰近知名廟宇霞海城隍廟，閩南式和仿巴洛克式的建築讓人宛如走入歷史廊道，再加上各式各樣台灣獨有的食品與百貨，讓這個充滿文史風情的街區成為許多外國人來台必訪的景點，「想要體驗傳統的建築文化必來拜訪的地方」、「很有歷史文化價值的地方」、「古色古香的街道，充滿了懷舊風情」。

NO. 9 野柳地質公園

以「女王頭」聞名的野柳地質公園，有著許多獨特的地貌。此處的岬角為大屯山餘脈延伸至海中形成，因為海岸邊的風化、海蝕作用及地殼運動，形成了各式各樣奇特的岩石景觀，像是海蝕洞、蕈狀岩、豆腐石、燭台石、壺穴等等，都是知名的野柳奇景。



其中最著名的莫過於「女王頭」，許多觀光客前來野柳都是為了一睹她的風采，除此之外還有綁著馬尾、被譽為女王頭接班人的「俏皮公主」，各式各樣豐富的地景成為知名觀光勝地，「外國觀光客很多」、「不只是聞名全台，也是聞名全球的自然景點」、「門票120（元）就能觀賞到教科書等級的自然風貌」。

NO. 10 寧夏夜市

夜市是外國人來台必訪的代表性景點，在雙北有許多人氣夜市，總是吸引大批觀光客，其中寧夏夜市就是許多人大推的好去處，超多好吃的美食，不只是外國遊客，就連台灣人也非常喜歡，每當出現夜市相關的網路討論寧夏總是會被提及，是不少人心中的第一名夜市。



香酥芋丸、圓環蚵仔煎、環記麻酒雞、知高飯……各式各樣美味的台灣小吃，總是吸引到許多排隊人潮，台灣人都愛吃的美味，非常適合推薦給外國朋友，「寧夏夜市是很好逛的地方，攤位重複性不大」、「吃、喝、玩、樂都有，很多美食幾乎都要排隊」、「外國觀光客蠻多的知名夜市」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月05日至2023年11月04日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『外國旅客最愛的雙北景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統