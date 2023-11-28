500趴2023限定！7-ELEVEN首創「永續在地賞」　限時2天指定金額愛心捐款抽限量好禮

由青年媒體《500輯》主辦的戶外質感潮流派對「500趴」，今年已邁入第4屆，除了延續創立至今的「世代混搭」關鍵基因，匯集冠軍陣容出攤、演唱，更不斷強化傳遞環境永續的重要性，邀請大眾一起「翻轉日常．質感共創」。

身為「500趴」長期合作夥伴的7-ELEVEN，持續積極落實「地球永續．你我日常」的精神，與每一位消費者共同實踐綠色永續生活，更連續4年在「500趴」活動現場設攤，與現場民眾近距離接觸，展現各項永續措施與成果，並呼籲大眾愛心捐款為弱勢族群盡一份心力。今年7-ELEVEN特別於「500趴2023」打造永續派對，更首度舉辦「永續在地賞」活動，除了指定金額愛心捐款即可抽限量好禮，現場還將不定時舉辦試吃試飲活動，7-ELEVEN人氣大明星OPEN將也將於限定時段現身同樂。

7-ELEVEN首度於「500趴2023」舉辦「永續在地賞」活動，現場只要愛心捐款200元（可累贈）即可獲得一次抽獎機會，提供限量百項好禮抽獎，還有最大驚喜獎，活動只有12月2、3日兩天 ，人人有獎，限量獎項100份抽完為止。所有募得款項都將全數捐7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台2023年第四季所支持的公益團體-天主教中華聖母基金會老老照顧計畫。

同時7-ELEVEN永續派對活動現場更邀請到由統一超商與統一超商好鄰居文教基金會所輔導的「青年深根」團隊，展售多項青年在地永續商品，包含「禾乃川國產豆製所」、「洄遊吧」、「三小市集」、「REWOOD木酢達人」、「馬祖Z.O小柒咖啡」、「金門金拌麵」等，現場更備有「OPEN!行動購物車」，好吃好喝又好買，歡迎大家前往現場選購在地商品。

活動期間拍下7-ELEVEN永續派對照片或影片，公開上傳IG或FB，並TAG 7elevenloves或 #地球永續你我日常，加碼再抽200元7-ELEVEN商品卡，共將抽出20名。

此外，12月2、3日周末兩天都有機會見到OPEN將與大家嗨玩同樂，打造最Chill的永續饗宴。