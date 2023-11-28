偷偷墊高自己？紅毯明星都在穿 短靴隱形增高不求人

每個人都在追求新的高度，也像紅毯的明星般，就算已經身高180也可透過短靴拉長身形、增加氣勢。上周末舉辦的第60屆金馬獎，除了有各國影人齊聚，不少男星也紛紛換上短靴，展現俐落、修長、輕搖滾的不同風格。

今年以《關於我和鬼變成家人的那件事》電影入圍「最佳男主角」的許光漢就在紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，出自「紅底鞋之王」Chritian Louboutin，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀、貼地、「接地氣」；同樣角逐「最佳男主角」的王柏傑腳上則是一雙鉚釘裝飾黑色短靴，黑色皮革皮面在外側裝飾以大量鉚釘，率性外添增了幾許不羈得搖滾氣息。

但短靴並非紅毯男星的專利，例如近日TOD’S的Holiday系列節慶單品推薦中便有多雙短靴，其中黑色Kate釦飾短靴在黑色工作靴型上再搭配了金色Kate釦飾、十足搶眼，另有白色款也適合雪地走跳。酒紅色的T Ring飾釦短靴則像「加長」版的莫卡辛鞋，側邊的鬆緊帶設計穿脫方便，同時鞋面的金色T Ring飾釦與酒紅色的鞋面比對，因而散發紅酒般的魅力。