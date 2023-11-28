聽新聞
test
0:00 / 0:00
偷偷墊高自己？紅毯明星都在穿 短靴隱形增高不求人
每個人都在追求新的高度，也像紅毯的明星般，就算已經身高180也可透過短靴拉長身形、增加氣勢。上周末舉辦的第60屆金馬獎，除了有各國影人齊聚，不少男星也紛紛換上短靴，展現俐落、修長、輕搖滾的不同風格。
今年以《關於我和鬼變成家人的那件事》電影入圍「最佳男主角」的許光漢就在紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，出自「紅底鞋之王」Chritian Louboutin，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀、貼地、「接地氣」；同樣角逐「最佳男主角」的王柏傑腳上則是一雙鉚釘裝飾黑色短靴，黑色皮革皮面在外側裝飾以大量鉚釘，率性外添增了幾許不羈得搖滾氣息。
但短靴並非紅毯男星的專利，例如近日TOD’S的Holiday系列節慶單品推薦中便有多雙短靴，其中黑色Kate釦飾短靴在黑色工作靴型上再搭配了金色Kate釦飾、十足搶眼，另有白色款也適合雪地走跳。酒紅色的T Ring飾釦短靴則像「加長」版的莫卡辛鞋，側邊的鬆緊帶設計穿脫方便，同時鞋面的金色T Ring飾釦與酒紅色的鞋面比對，因而散發紅酒般的魅力。
Roger Vivier則有一雙2023的秋冬Chelsea短靴，鞋履側邊腳踝處有著閃亮水鑽扣飾並搭配膠底，帶來舒適觸感；GUCCI另有一款美麗諾羊毛短靴，膠底、羊毛鞋面上都有著黑色GG Logo、輕巧賣萌。不管去不去雪地？且換上一雙GUCCI羊毛短靴，可愛就是王道！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言