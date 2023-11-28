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偷偷墊高自己？紅毯明星都在穿 短靴隱形增高不求人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
紅毯明星常透過短靴、高跟鞋拉長身形與氣勢，一如先前金馬紅毯時，多位男星都選擇了紅底短靴、隱形增高。記者王聰賢／攝影、圖／Chritian Louboutin提供（合成圖）
紅毯明星常透過短靴、高跟鞋拉長身形與氣勢，一如先前金馬紅毯時，多位男星都選擇了紅底短靴、隱形增高。記者王聰賢／攝影、圖／Chritian Louboutin提供（合成圖）

每個人都在追求新的高度，也像紅毯的明星般，就算已經身高180也可透過短靴拉長身形、增加氣勢。上周末舉辦的第60屆金馬獎，除了有各國影人齊聚，不少男星也紛紛換上短靴，展現俐落、修長、輕搖滾的不同風格。

今年以《關於我和鬼變成家人的那件事》電影入圍「最佳男主角」的許光漢就在紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，出自「紅底鞋之王」Chritian Louboutin，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀、貼地、「接地氣」；同樣角逐「最佳男主角」的王柏傑腳上則是一雙鉚釘裝飾黑色短靴，黑色皮革皮面在外側裝飾以大量鉚釘，率性外添增了幾許不羈得搖滾氣息。

但短靴並非紅毯男星的專利，例如近日TOD’S的Holiday系列節慶單品推薦中便有多雙短靴，其中黑色Kate釦飾短靴在黑色工作靴型上再搭配了金色Kate釦飾、十足搶眼，另有白色款也適合雪地走跳。酒紅色的T Ring飾釦短靴則像「加長」版的莫卡辛鞋，側邊的鬆緊帶設計穿脫方便，同時鞋面的金色T Ring飾釦與酒紅色的鞋面比對，因而散發紅酒般的魅力。

Roger Vivier則有一雙2023的秋冬Chelsea短靴，鞋履側邊腳踝處有著閃亮水鑽扣飾並搭配膠底，帶來舒適觸感；GUCCI另有一款美麗諾羊毛短靴，膠底、羊毛鞋面上都有著黑色GG Logo、輕巧賣萌。不管去不去雪地？且換上一雙GUCCI羊毛短靴，可愛就是王道！

GUCCI，美麗諾羊毛短靴，30,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI，美麗諾羊毛短靴，30,300元。圖／GUCCI提供
Roger Vivier，Wallaviv鑽扣踝靴，76,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier，Wallaviv鑽扣踝靴，76,900元。圖／Roger Vivier提供
Christian Louboutin，Rosalio Spikes鉚釘裝飾黑色短靴，57,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin，Rosalio Spikes鉚釘裝飾黑色短靴，57,900元。圖／Christian Louboutin提供
TOD'S，白色Kate釦飾短靴，44,300元。圖／TOD'S提供
TOD'S，白色Kate釦飾短靴，44,300元。圖／TOD'S提供
許光漢上周末金紅紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀在細節之中。記者王聰賢／攝影
許光漢上周末金紅紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀在細節之中。記者王聰賢／攝影
王柏傑腳上的鉚釘裝飾黑色短靴，也符合演員的不羈搖滾氣息。記者王聰賢／攝影
王柏傑腳上的鉚釘裝飾黑色短靴，也符合演員的不羈搖滾氣息。記者王聰賢／攝影

紅毯 許光漢 金馬獎

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