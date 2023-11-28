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不只是拳王！萬寶龍推新款書寫工具 致意穆罕默德阿里

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里特別款，共有鋼珠筆與鋼筆，並將阿里生平重要事記年份、拳擊文化與圖騰，融入筆款設計細節。圖／萬寶龍提供（合成圖）
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里特別款，共有鋼珠筆與鋼筆，並將阿里生平重要事記年份、拳擊文化與圖騰，融入筆款設計細節。圖／萬寶龍提供（合成圖）

人們緬懷過去除了因為歷史上的重要時刻，更有偉大人物所帶來的成就與啟發。萬寶龍（Montblanc）推出新款「著名人物系列」（Great Characters）書寫工具，向一代拳王：穆罕默德阿里（Muhammad Ali）致意。

出生於美國肯塔基州的阿里，在其18歲時以業餘身份參加1960年羅馬夏季奧運會並獲得輕量級金牌，因此一戰成名，四年後他更上層樓、獲得世界重量級冠軍，唯日後阿里之所以深植人心，更因為他積極投入民權與和平倡議，最終更獲聯合國「和平使者」一職，讓他在世界的舞台上留下重要地位，兼具哲學、體育與人道的啟發。

本次萬寶龍的「著名人物系列穆罕默德阿里」將帶來特別款、「限量1942」款與「限量98」款。特別款筆身末端上的四條橫線象徵擂台上的四根繩索，同時拳擊袋則成為筆蓋造型靈感，筆身上迴旋的結構則彷如拳擊手套的繃帶，並為萬寶龍運用珍貴樹脂打造了筆身；限量1942款的數字1942來自阿里誕生的年份，筆蓋上的黑色與白色漆面搭配黃金，忍不住讓人聯想到了蜜蜂的顏色，同時筆蓋另一側則有著蝴蝶剪影，呼應了拳王的經典名言「飛舞如蝶，猛刺如蜂」（float like a butterfly, sting like a bee。）

最後一款「限量98」款則紀念了阿里晚年在人權上的奮鬥：1988年阿里為聯合國任命為「和平使者」 ，象徵和平的白鴿也悄然現身在筆蓋裝飾的Au 750純金鴿飾；筆尾的「New Orleans 1978 New York 1998」 ，則帶人憶念起阿里身為一位偉大運動員與人道主義者的雙重角色：前者是他在1978年於紐奧良獲得第三次世界冠軍，而1998年的紐約則是他參加聯合國大會的經典時刻。

該系列並推出一本封面有阿里勝利剪影的Saffiano皮革#146筆記本，以及綠色的特別版墨水，可另外加購。墨水訂價1,300元，筆記本則為2,700元。

著名人物系列穆罕默德阿里限量款1942鋼珠筆，11萬9,200元。圖／萬寶龍提供
著名人物系列穆罕默德阿里限量款1942鋼珠筆，11萬9,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里書寫工具並推出包含筆記本與特別版綠色墨水的文具周邊。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里書寫工具並推出包含筆記本與特別版綠色墨水的文具周邊。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里限量款98，將穆罕默德阿里文化中心建築上的彩色玻璃窗，還原在筆身上的色塊拼合的拳擊手圖案，其中白鴿圖案也象徵阿里支持和平與人權的信念主張。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC著名人物系列穆罕默德阿里限量款98，將穆罕默德阿里文化中心建築上的彩色玻璃窗，還原在筆身上的色塊拼合的拳擊手圖案，其中白鴿圖案也象徵阿里支持和平與人權的信念主張。圖／萬寶龍提供
成名後並轉而投身社會運動讓穆罕默德阿里不只是三度拳王，更是一名人道主義的倡議者。圖／萬寶龍提供
成名後並轉而投身社會運動讓穆罕默德阿里不只是三度拳王，更是一名人道主義的倡議者。圖／萬寶龍提供

穆罕默德 美國

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