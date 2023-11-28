不只是拳王！萬寶龍推新款書寫工具 致意穆罕默德阿里
人們緬懷過去除了因為歷史上的重要時刻，更有偉大人物所帶來的成就與啟發。萬寶龍（Montblanc）推出新款「著名人物系列」（Great Characters）書寫工具，向一代拳王：穆罕默德阿里（Muhammad Ali）致意。
出生於美國肯塔基州的阿里，在其18歲時以業餘身份參加1960年羅馬夏季奧運會並獲得輕量級金牌，因此一戰成名，四年後他更上層樓、獲得世界重量級冠軍，唯日後阿里之所以深植人心，更因為他積極投入民權與和平倡議，最終更獲聯合國「和平使者」一職，讓他在世界的舞台上留下重要地位，兼具哲學、體育與人道的啟發。
本次萬寶龍的「著名人物系列穆罕默德阿里」將帶來特別款、「限量1942」款與「限量98」款。特別款筆身末端上的四條橫線象徵擂台上的四根繩索，同時拳擊袋則成為筆蓋造型靈感，筆身上迴旋的結構則彷如拳擊手套的繃帶，並為萬寶龍運用珍貴樹脂打造了筆身；限量1942款的數字1942來自阿里誕生的年份，筆蓋上的黑色與白色漆面搭配黃金，忍不住讓人聯想到了蜜蜂的顏色，同時筆蓋另一側則有著蝴蝶剪影，呼應了拳王的經典名言「飛舞如蝶，猛刺如蜂」（float like a butterfly, sting like a bee。）
最後一款「限量98」款則紀念了阿里晚年在人權上的奮鬥：1988年阿里為聯合國任命為「和平使者」 ，象徵和平的白鴿也悄然現身在筆蓋裝飾的Au 750純金鴿飾；筆尾的「New Orleans 1978 New York 1998」 ，則帶人憶念起阿里身為一位偉大運動員與人道主義者的雙重角色：前者是他在1978年於紐奧良獲得第三次世界冠軍，而1998年的紐約則是他參加聯合國大會的經典時刻。
該系列並推出一本封面有阿里勝利剪影的Saffiano皮革#146筆記本，以及綠色的特別版墨水，可另外加購。墨水訂價1,300元，筆記本則為2,700元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言