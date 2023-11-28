不只賣好蛋！大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」限定開賣

天涼時刻，特別需要來點甜蜜滋味。知名的鮮蛋專家「大武山牧場」耗時一年研發出全新產品「濃厚雞蛋布丁」，用蛋、奶、焦糖的黃金鐵三角打造濃醇蛋香與布丁細緻綿密口感。12月1日起於大武山牧場官網開放限量預購，12月1日至12月10日新品上架限時優惠、消費滿三盒免運費再享95折。

世界各國都有自己布丁傳統與食譜風味，受到日本文化影響，用最單純的雞蛋、牛奶和焦糖做成的布丁，是台灣消費者心中的完美滋味。大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」，百分之百採用牧場直送、從源頭把關飼養品質、經過14道洗選層層考驗後脫穎而出的新鮮雞蛋，是成就美味布丁的靈魂主角。鮮嫩的蛋黃造就綿密香濃口感，濃稠的蛋白則讓布丁扎實不軟爛，不含咖啡因、無需額外添加化學凝固劑，是最純粹的雞蛋布丁。

業者表示，除了自家生產的好蛋，另選用來自日本北海道全程低溫空運來台的十勝奶霜，黃金比例下，讓人第一口就驚艷。業者也透露，有別於一般烤布丁，大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」特別採用「水浴法」製程，也就是將布丁隔水細火慢煮，用時間換取美味。推薦第一口先吃單純的布丁本體，感受蛋奶香氣，第二口再挖到底沾上焦糖，品嘗不同的風味。