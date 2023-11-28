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ZARA來圓夢！與超模Kaia Gerber同享好萊塢明星級美髮聖品 必收黃金組合台灣買得到

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
超模Kaia Gerber搶先入手並體驗ZARA首個Hair系列GLITTER IN GOLD髮品。圖／摘自youtube
超模Kaia Gerber搶先入手並體驗ZARA首個Hair系列GLITTER IN GOLD髮品。圖／摘自youtube

歲末之際，少不了要參與各式派對，除了服裝之外，想完成吸睛造型，善用髮品也是必需。因此，流行成衣龍頭ZARA找來好萊塢明星、超模Kaia Gerber等人御用的髮型大師Guido Palau共同開發、策劃和設計，藉此開啟Hair正規系列，首波登場的就是因應季節而生的GLITTER IN GOLD系列商品，台灣也跟著在11月30日開賣！

誰是Guido Palau？他可以說是當前最有才華的髮型大師之一，即使你不認識他，但一定在Louis Vuitton、Alexander McQueen 、Prada、Valentino 、Dolce & Gabbana….等各大品牌服裝秀與廣告，或是時尚雜誌上看過其作品，更是許多好萊塢明星，以及超模Kaia Gerber等人時常合作的髮型師。過去幾季ZARA形象大片，很大部份的模特兒髮型設計出自Guido Palau之手，因此當品牌想推出Hair美髮系列時，大師自然是首選合作對象。於是Guido Palau便把他長年在時裝伸展台與名人工作的經驗融合，以「頭髮的化妝品」概念出發，推出系列髮品，期待讓消費者隨時變化頭髮，即便只是一晚也能增添髮型趣味。

Guido Palau是當前最有才華的髮型大師之一，各大品牌服裝秀與廣告或是時尚雜誌上都有其作品，更是許多好萊塢明星，以及超模Kaia Gerber等人時常合作的髮型師。圖／ZARA提供
Guido Palau是當前最有才華的髮型大師之一，各大品牌服裝秀與廣告或是時尚雜誌上都有其作品，更是許多好萊塢明星，以及超模Kaia Gerber等人時常合作的髮型師。圖／ZARA提供

首個將上市的商品就是GLITTER IN GOLD系列，這是一款以時尚為主題的特色髮品，以醒目金色打造各兩款造型妝品與髮件，慶祝品牌首次進入髮品領域，更適合派對跑趴時使用。組合內包括金色凝膠、金色閃亮噴霧和金色髮夾與金梳，Guido Palau表示「我認為消費者更需要不會壓迫頭髮、使頭髮過於黏膩的造型產品，還能不假他人之手完成造型」，而這些單品就是他長年的經驗累積，絕對值得入手。

GLITTER IN GOLD金色髮梳特大寬齒可運用於任何頭髮質地，不論乾溼髮都不易打結，實用地創造各種風格。圖／ZARA提供
GLITTER IN GOLD金色髮梳特大寬齒可運用於任何頭髮質地，不論乾溼髮都不易打結，實用地創造各種風格。圖／ZARA提供

GLITTER IN GOLD金色凝膠、金色閃亮噴霧，如同顴骨打亮筆突出頭髮的自然光澤，可逐步疊加增添戲劇性效果。圖／ZARA提供
GLITTER IN GOLD金色凝膠、金色閃亮噴霧，如同顴骨打亮筆突出頭髮的自然光澤，可逐步疊加增添戲劇性效果。圖／ZARA提供

經過Guido的時尚巧手，GLITTER IN GOLD髮夾由最基本的單品轉變為名模般的搶眼髮飾，並經由精心設計，不易從頭髮滑落。圖／ZARA提供
經過Guido的時尚巧手，GLITTER IN GOLD髮夾由最基本的單品轉變為名模般的搶眼髮飾，並經由精心設計，不易從頭髮滑落。圖／ZARA提供

ZARA首個Hair系列GLITTER IN GOLD髮品組合，包括金色凝膠、金色閃亮噴霧和金色髮夾與金梳，1,490元。圖／ZARA提供
ZARA首個Hair系列GLITTER IN GOLD髮品組合，包括金色凝膠、金色閃亮噴霧和金色髮夾與金梳，1,490元。圖／ZARA提供

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