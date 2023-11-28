500趴與Uber Eats｜Uber Eats攜手500趴2023！為Uber One會員打造專屬搖滾區與優惠

眾所期待，全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，將在12月1～3日在台北101水舞廣場登場，致力於台灣美食推廣的Uber Eats，攜手500趴，不僅邀請道地美食攤位出攤，也為Uber One會員提供現場專屬限量名額「500趴舞台搖滾區」，只要出示會員即可進入搖滾區觀賞現場表演，並享有現場指定知名美食攤位專屬優惠。

Uber Eats攜手500趴2023，為Uber One會員打造專屬搖滾區與優惠。圖／優食台灣股份有限公司提供

Uber Eats今年與「500輯」攜手多項合作，繼共同舉辦口碑爆棚的 500 碗市集齊力推廣台灣小吃，同時支持呈現第一份台灣觀點的美食評鑑「500盤」後，再度攜手重磅推出世代混搭質感重擊的500趴。

500趴為Uber One會員提供專屬體驗服務，在表演舞台前方，特別設置專屬限量名額的「500趴舞台搖滾區」，只要出示會員畫面，即可進入搖滾區，最近距離欣賞當紅歌手演出。

500趴現場指定美食攤位，共有21個品牌提供Uber One會員專屬優惠，現場消費出示會員畫面，有機會現場折扣、獲得買一送一券等超級好康。

大苑子採用果汁，製作成多樣化的飲料。圖／品牌提供

Uber Eats也邀請道地台灣美食出攤，大苑子將帶來以台灣果汁製作的茶飲，魚刺人雞蛋糕現場有原味、卡士達、乳酪等口味的雞蛋糕，甘霖涼麵舖現場推出涼麵套餐，內含雞絲涼麵、貢丸湯或飲品，呈信鵝肉有鵝肉切盤、冰醬滷味等。

呈信鵝肉帶來多樣化鵝肉料理。圖／品牌提供 魚刺人雞蛋糕帶來多種口味的雞蛋糕。圖／品牌提供

Uber One會員獨享500趴指定美食攤位優惠 攤位名稱與優惠內容如下： ● 大苑子：買2杯或2瓶送大苑子保冷袋 ● 甘霖涼麵舖：溏心蛋一份 ● 呈信鵝肉：商品9折優惠 ● 魚刺人雞蛋糕：滿200折20元 ● A2H Beer & Cider：折10元 ● CHA CHA THÉ CUISINE：購買任兩樣餐點（飲品除外），即送一罐冷泡茶飲（不指定風味） ● ChubbyDoo：門市買一送一券 ● GinGin Coffee Co：折10元 ● gubami Social x 週末炸雞俱樂部：出示會員身份消費送300元門市抵用券乙張 ● MOUNTAIN KIDS COFFEE ROASTER：單筆消費滿300元，即贈濾掛包一包 ● MyCRoissant by Guillaume吉可頌：消費滿百元以上，可享扣抵10元優惠（每筆消費限扣抵一次） ● Pawn Bar 當吧：消費送特殊小禮物 ● Seafood & Meat 波波海鮮市集 ：單筆滿500元贈北海道鮭魚卵（市值99元） ● Simple Kaffa 興波咖啡：單筆消費滿500元，送掛耳包1包 ● TOK盡興食光：調酒類，會員價150元 ● UGLY HALF BEER 酉鬼啤酒：4入外帶提盒75折優惠 ● 小春園滷味：消費200 元、送美味小品一份價值50元 ● 山海樓：單筆消費滿500元折扣50元 ● 台北君悅酒店：消費滿500元，並加入台北君悅官方社群好友，可獲得限量Savatore Farragamo 淡香精 或 Balmain 沐浴旅行組 (數量有限，換完為止) ● 台北晶華酒店：二種口味湯咖喱，會員Combo價950元（原價1千元） ● 林聰明沙鍋魚頭：送精美小物 ● 飛花落院：消費送飛花落院特調芭桂茶 ● 鄒記食舖：單筆消費滿500元送精美小禮 ● 餃子樂：折扣95折 ● 糯夫米糕：折5元 ※ 以上優惠資訊僅供參考，實際以現場各店家現場標示公告為準。

Uber One會員獨享 500趴指定美食攤位優惠 製表／顏甫珉

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