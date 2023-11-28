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經典法文音樂劇「唐璜」20周年紀念 最低優惠開跑

聯合新聞網／ 聯合數位文創
充滿西班牙風情，獨一無二的法文音樂劇《唐璜》早鳥優惠今日開跑。圖 / 聯合數位文創 提供
充滿西班牙風情，獨一無二的法文音樂劇《唐璜》早鳥優惠今日開跑。圖 / 聯合數位文創 提供

經典法文音樂劇「唐璜」將在明年迎來首演廿週年紀念，並首度巡演來台，五月前進高雄衛武營國家歌劇院台北流行音樂中心演出，改編自西班牙經典文學作品的「唐璜」，廿年間在法國、加拿大、韓國等地巡迴都獲得巨大迴響，早鳥優惠八二折起，於今(11/28)中午十二點準時開搶。

「唐璜」是繼經典法文音樂劇「鐘樓怪人」後另一齣以人物為劇本且成功走紅的作品，自首演以來邊便大獲好評，劇情充滿著華麗壯觀的戰鬥場景、舞台特效，龐大的道具也是一大看點，而與其他法文音樂劇不同的是，強烈的節奏感搭配光鮮亮麗的服裝及佛朗明戈舞蹈，視覺效果搶眼，彷彿走進這位花花公子的內心，尤其是劇情上有多次男女曖昧橋段，西班牙式的浪漫風情，造就了一幕又一幕令人臉紅心跳的畫面，最後決鬥場景，搭起不同高度的台階，讓打鬥畫面更龐大，戲劇效果十足。經典法文音樂劇「唐璜」擁有獨一無二的異國風情，首次來台也讓喜歡看國外音樂劇的粉絲有更多不同的選擇。

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇「唐璜」至今累積超過六十萬人次觀看、原聲帶銷量更突破三十萬張佳績，明年五月十六日至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。早鳥優惠最低八二折起今日中午十二點於 udn售票網獨家開賣。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

音樂劇 國家歌劇院 台北流行音樂中心

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