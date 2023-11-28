經典法文音樂劇「唐璜」20周年紀念 最低優惠開跑

經典法文音樂劇「唐璜」將在明年迎來首演廿週年紀念，並首度巡演來台，五月前進高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出，改編自西班牙經典文學作品的「唐璜」，廿年間在法國、加拿大、韓國等地巡迴都獲得巨大迴響，早鳥優惠八二折起，於今(11/28)中午十二點準時開搶。

「唐璜」是繼經典法文音樂劇「鐘樓怪人」後另一齣以人物為劇本且成功走紅的作品，自首演以來邊便大獲好評，劇情充滿著華麗壯觀的戰鬥場景、舞台特效，龐大的道具也是一大看點，而與其他法文音樂劇不同的是，強烈的節奏感搭配光鮮亮麗的服裝及佛朗明戈舞蹈，視覺效果搶眼，彷彿走進這位花花公子的內心，尤其是劇情上有多次男女曖昧橋段，西班牙式的浪漫風情，造就了一幕又一幕令人臉紅心跳的畫面，最後決鬥場景，搭起不同高度的台階，讓打鬥畫面更龐大，戲劇效果十足。經典法文音樂劇「唐璜」擁有獨一無二的異國風情，首次來台也讓喜歡看國外音樂劇的粉絲有更多不同的選擇。