巨城周年慶開跑倒數 見證新竹人消費實力的日子又到了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
往年巨城周年慶的人潮盛況。圖／巨城提供
往年巨城周年慶的人潮盛況。圖／巨城提供

新竹人形容為年度盛事的新竹巨城購物中心周年慶今年將於11月30日至12月11日為期12天展開。往年巨城周年慶期間湧進的爆量人潮，讓「新竹人不是在巨城，就是往巨城的路上」這句話已不是都市傳說，而已是新竹人的日常，跟朋友打招呼的方式是「你貢獻了多少」。巨城維持每年25%換櫃率，今年除了完成1500坪改裝，引進諸多獨家新櫃外，周年慶更匯集118個話題品牌快閃，當中逾3成品牌首度進駐新竹，讓在地人逛巨城始終保有新鮮、驚喜感。而周年慶百家快閃貢獻力不容小覷，可創造15%周年慶業績

出國玩，是今年許多人熱衷的事，加上日圓貶值，讓一向喜愛赴日旅遊的國人，更可在日本大買特買，對國內百貨零售通路與觀光業都是挑戰。巨城董事長李靜芳指出，巨城今年1月至今每月業績皆達成正成長，巨城的品牌組成以綜合生活類為大範疇，並非以民眾出國會買的精品、美妝為主，所以業績並不受出國潮影響。此外，今年改裝再接連進駐lululemon、New Balance 1906、Calvin Klein等獨家概念店型，完整一樓的時尚運動版圖。餐飲也下功夫，四樓美食街有13家餐飲陸續進駐開幕，提供在地人更多元吃的選擇。

12天的周年慶，加上明年龍年商機，巨城端出鑽戒、珠寶、黃金最低6折，讓準新人好入手；登山露營潮持續發燒，outdoor機能服飾配件4折起；新竹房市持續熱，大型智慧家電、視聽影音搭配高門檻回饋享全年最優惠；3C品牌也推出會員消費滿萬抵千還可抽機票。耶誕、跨年與尾牙旺季即將到來，看好大新竹高消費力，除了各樓面滿千送百等回饋，巨城周年慶首日針對消費累計滿15萬、30萬、50萬、80萬元各門檻送高額回饋，周年慶期間當日消費累積滿百萬再送5萬家電購物金。

在逐月維持近2成成長的表現下，面對年度最強回饋的周年慶，巨城勢必再迎來一波人氣買氣大爆發，今年周年慶（巨城＋SOGO）12天預計達成28.8億業績（去年27.8億），全年業績目標158.5億，更有機會上看160億，較去年141.5億，成長近13%。

新竹巨城購物中心周年慶將於11月30日至12月11日為期12天展開。圖／巨城提供
新竹巨城購物中心周年慶將於11月30日至12月11日為期12天展開。圖／巨城提供
巨城準備12款實用來店禮，周年慶期間天天都有來店禮送。圖／巨城提供
巨城準備12款實用來店禮，周年慶期間天天都有來店禮送。圖／巨城提供

周年慶 新竹 業績

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