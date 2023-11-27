日本LINE公司個資外洩 數位部：要求業者積極妥處

針對媒體報導台灣連線公司（LINE Taiwan）日本母公司LY Corporation公司個資外洩情事，數位部表示，在台灣連線公司通知數位產業署後，立即要求LINE TAIWAN提供相關資料，並於今天中午至數位部說明，以掌握相關狀況，並要求該公司依法通報個資外洩。

根據台灣連線公司提供之說明資料，日本LY Corporation目前已積極調查個資外洩情事，這起事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組之通訊內容或金融資料（如信用卡號及銀行帳號）外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊之手機號碼、電子郵件或LINE帳號。

根據數產署所要求台灣連線公司提供之說明改善作為，LY Corporation已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制（Two-Factor Authentication)，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數位產業署也已要求台灣連線公司配合行政檢查，並持續強化資訊安全防護。

數產署也已要求台灣連線公司就台灣用戶受損之權益提出方案，除包含個資法在內的相關法規規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。

數產署強調，台灣連線公司務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本LY Corporation 目前仍持續調查事件及處理中，數位部也要求台灣連線公司如有最新進度需隨時向數產署提供及說明事件調查及改善情形。