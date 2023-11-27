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「天下第一」天民樓元青花首登佳士得 背後有故事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得亞洲區主席程壽康。圖／佳士得提供
佳士得亞洲區主席程壽康。圖／佳士得提供

天民樓被譽為元代青花瓷器中「天下第一」私人珍藏，首度於釋出最富盛名的元青花作品 — 香港佳士得（Christie's）的「天民樓珍藏專場拍賣」將於11月30日於香港會議展覽中心舉槌。專場拍賣匯聚15件精彩藏品，涵蓋元、明、 清重要瓷器，全部經多次展覽及出版，拍前總估價超逾1.2億港元。領拍的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶（簡稱梅瓶），以及青花芭蕉瓜竹凸花果實紋菱花式大盤（簡稱大盤） 更是天民樓最早收藏的四件元青花傑作中的兩件，意義別具。

天民樓珍藏由兩代主人自70年代起歷經數十年的心血蒐集而成，以元青花瓷及明清御製瓷最爲聞名。天民樓曾展覽於多個重要博物館及藝術機構，包括上海博物館、香港藝術館、台北鴻禧美術館等。佳士得亞洲區主席程壽康（Kevin Ching）特別為此次拍賣圖錄撰文書序，以天民樓命名為契，回顧亦師亦友的多年深厚情誼，並於拍前接受聯合報訪問，解說元代青花之鑑賞重點與收件故事。

●胸懷五柳先生

「天民樓兩代主人在70、80年代開始積極收藏元青花，當時不是華人藏家主要收藏門類，形成很有規模和水準的收藏，眼光很有前瞻性，」程壽康說，在香港有麼極為著名的收藏家團體敏求精舍，要有一定的修養和一定的收藏才能入會。「很幸運我當時加入會員，天民樓主人很照顧我這個後輩，我很感激他，從他身上學會很多做人的道理和文物知識，才特別寫了這段文字。」程壽康解讀這次在展場特別大圖輸出的親筆書法，也是這次他為圖錄所作序文。

序文中解釋，天民樓之名典故源自陶潛《五柳先生傳》，文末五柳先生以「葛天氏之民歟」為心之所之，故曰天民；而這虛懷若谷的謙謙君子態度，也正是程壽康所認識的天民樓主人。而特地寫了書法，程壽康表示：「因為老先生對我非常好，一般圖錄要寫序就寫了，我想表達這麼多年來他對我的教導和友誼，想紀念一下，也感謝佳士得收入圖錄。」

天民樓收藏並非沒有登上過拍場，但首度有元青花，並一次足齊全15件的規模，也是前所未有。「大藏家願意拿東西出來拍場，有各種原因，有的是家族收藏的分配，有的是個人想改變收藏方向... 當時我們知道天民樓主人可能有這樣的意向的時候，我們的團隊就開始談，」程壽康說，「我覺得這是多年友誼的運作還有我們專家團隊的努力。比較要緊的是，天民樓的東西非常好，最有名的是元青花。我就說如果要拍賣的話，能否給一兩件？他後來就給了我們兩件。這是他們80年代開始收藏元青花的時候最早收藏的四件裡面的兩件，非常難得！」

●青花瓷體現東西文化藝術交流

「天民樓一開始收元青花最早，中國香港還未有收藏元青花的風氣，這兩件是他最早收四件元青花其中的兩件。梅瓶以前就是酒器，很少有蓋，喝醉了保存當然很困難！」他笑說，「紋飾也是西域的圖案。在這之前，中國沒有青花，也不是在瓷器。現在我們講到中國瓷器會想到藍白青花，其實元朝之前這個藍白瓷器的概念並不存在，藍色和白色是伊斯蘭代表純潔聖潔的顏色，當時由絲綢之路傳過來，就革命性徹地改變了中國的審美標準和瓷器的美感。」

「當時我們做瓷器很厲害，其實做很多有伊斯蘭紋飾的，也替伊斯蘭的要求不同的國家做了不同的青花，所以現在元青花收藏最多的是在土耳其的托普卡帕皇宮博物館，還有伊朗的清真寺，」程壽康說，梅瓶和大盤所用的蘇麻瀝青，都是進口的高級鈷料，發色深邃濃郁如寶石藍，即便後來中國也發展出自己的鈷料，但顏色還是有所不同，「當時這麼高級的東西肯定是來自富貴人家！」

口徑逾42公分的菱花式大盤，除了器皿形制反映當時共享食物的西式飲食文化由西東傳，除了裝飾技法是燒製難度較高的藍底白花，他解說重點：「盤內整圈的紋飾都是石榴、荔枝、杏等西域果實，很難得，目前已知元青花大盤都是花和植物等花紋，果實紋很可能是孤品，這就是最早元朝與西域通商的文化交流成果。」

領銜佳士得「天民樓珍藏專場拍賣」的拍品之一元青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，高44.7公分，估價2,000萬港元起。圖／佳士得提供
領銜佳士得「天民樓珍藏專場拍賣」的拍品之一元青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，高44.7公分，估價2,000萬港元起。圖／佳士得提供
程壽康親書圖錄序文說明天民樓的命名經歷。記者孫曼／攝影
程壽康親書圖錄序文說明天民樓的命名經歷。記者孫曼／攝影
「天民樓珍藏專場拍賣」於香改會議中心展出現場亦提供天民樓的經歷故事與過往展出。記者孫曼／攝影
「天民樓珍藏專場拍賣」於香改會議中心展出現場亦提供天民樓的經歷故事與過往展出。記者孫曼／攝影
「天民樓珍藏專場拍賣」領拍的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，以及青花芭蕉瓜竹凸花果實紋菱花式大盤於香改會議中心現拍預展展出。記者孫曼／攝影
「天民樓珍藏專場拍賣」領拍的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，以及青花芭蕉瓜竹凸花果實紋菱花式大盤於香改會議中心現拍預展展出。記者孫曼／攝影
佳士得香港秋季拍賣將推出天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件精彩藏品，拍前總估價超過1.2億港元，備受矚目。圖／佳士得提供
佳士得香港秋季拍賣將推出天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件精彩藏品，拍前總估價超過1.2億港元，備受矚目。圖／佳士得提供

大盤 香港 佳士得

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