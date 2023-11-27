獨／「NeNe炸雞」北車店熄燈！台灣1號店也預告歇業

喜歡吃韓式炸雞嗎？來自韓國的連鎖炸雞「NeNe Chicken」是許多韓式炸雞愛好者的口袋名單，但是因租約到期因素，位於台北火車站前的「NeNe 北車店」，將於11月30日結束營業。另外全台首間門市「信義誠品旗艦店」，也將因信義誠品熄燈，一同劃下句點。

身為韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，創立自1999年的「NeNe Chicken」在韓國擁有約1,800家店鋪，並於澳洲、新加坡、香港、馬來西亞等地均有開設海外分店。2018年時，NeNe Chicken先以快閃店型態來台試水溫，後又再於2018年11月在信義誠品開設全台首間門市。接著NeNe Chicken也不斷在台擴張版圖，目前包括雙北、基隆、桃園、新竹、台中等多個主要城市均有分店，甚至也在2020年底插旗「金門」，創下韓式炸雞進軍離島的紀錄。