獨／「NeNe炸雞」北車店熄燈！台灣1號店也預告歇業
喜歡吃韓式炸雞嗎？來自韓國的連鎖炸雞「NeNe Chicken」是許多韓式炸雞愛好者的口袋名單，但是因租約到期因素，位於台北火車站前的「NeNe 北車店」，將於11月30日結束營業。另外全台首間門市「信義誠品旗艦店」，也將因信義誠品熄燈，一同劃下句點。
身為韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，創立自1999年的「NeNe Chicken」在韓國擁有約1,800家店鋪，並於澳洲、新加坡、香港、馬來西亞等地均有開設海外分店。2018年時，NeNe Chicken先以快閃店型態來台試水溫，後又再於2018年11月在信義誠品開設全台首間門市。接著NeNe Chicken也不斷在台擴張版圖，目前包括雙北、基隆、桃園、新竹、台中等多個主要城市均有分店，甚至也在2020年底插旗「金門」，創下韓式炸雞進軍離島的紀錄。
目前NeNe Chicken在全台共計有37間門市。其中位於HOYII北車站1樓的「NeNe北車店」，自2020年12月開幕至今，但因租約因素，將於11月30日結束營業。至於具有特殊意義的台灣一號店「信義誠品旗艦店」，也因為信義誠品於平安夜結束營業，因此未來將同步熄燈。不過業者也透露，12月還會於莊敬路開設新門市，另外在台北東區商圈，也會有韓米堡專賣店新登場。
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