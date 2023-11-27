快訊

殯葬大亨吳珅篁病逝享壽60歲 「往生室變五星飯店」一戰成名

籃球／辣個男人回來了！新北國王29日東超比賽楊敬敏確定上場

被傳建中畢業？陳慕義親揭真實學歷 網得知真相驚「更猛」

獨／「NeNe炸雞」北車店熄燈！台灣1號店也預告歇業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NENE CHICKEN炸雞提供有多樣化的韓式炸雞。報系資料照，記者陳睿中／攝影
NENE CHICKEN炸雞提供有多樣化的韓式炸雞。報系資料照，記者陳睿中／攝影

喜歡吃韓式炸雞嗎？來自韓國的連鎖炸雞「NeNe Chicken」是許多韓式炸雞愛好者的口袋名單，但是因租約到期因素，位於台北火車站前的「NeNe 北車店」，將於11月30日結束營業。另外全台首間門市「信義誠品旗艦店」，也將因信義誠品熄燈，一同劃下句點。

身為韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，創立自1999年的「NeNe Chicken」在韓國擁有約1,800家店鋪，並於澳洲、新加坡、香港、馬來西亞等地均有開設海外分店。2018年時，NeNe Chicken先以快閃店型態來台試水溫，後又再於2018年11月在信義誠品開設全台首間門市。接著NeNe Chicken也不斷在台擴張版圖，目前包括雙北、基隆、桃園、新竹、台中等多個主要城市均有分店，甚至也在2020年底插旗「金門」，創下韓式炸雞進軍離島的紀錄。

目前NeNe Chicken在全台共計有37間門市。其中位於HOYII北車站1樓的「NeNe北車店」，自2020年12月開幕至今，但因租約因素，將於11月30日結束營業。至於具有特殊意義的台灣一號店「信義誠品旗艦店」，也因為信義誠品於平安夜結束營業，因此未來將同步熄燈。不過業者也透露，12月還會於莊敬路開設新門市，另外在台北東區商圈，也會有韓米堡專賣店新登場。

NeNe Chicken北車店因租約到期將結束營業。報系資料照，記者陳睿中／攝影
NeNe Chicken北車店因租約到期將結束營業。報系資料照，記者陳睿中／攝影

誠品 馬來西亞

延伸閱讀

台開心農場下月熄燈 花蓮人感嘆：又少一個景點

竹北國中信義樓壁癌嚴重盼改建 竹縣府擬重建

收回信義誠品後不叫時代二館 統一命名：Dream Plaza

才重啟10個月！90年歷史的台灣大戲院宣布暫停營業 北彰化沒戲院看電影

相關新聞

獨／「NeNe炸雞」北車店熄燈！台灣1號店也預告歇業

喜歡吃韓式炸雞嗎？來自韓國的連鎖炸雞「NeNe Chicken」是許多韓式炸雞愛好者的口袋名單，但是因租約到期因素，位於...

「天下第一」天民樓元青花首登佳士得 背後有故事

天民樓被譽為元代青花瓷器中「天下第一」私人珍藏，首度於釋出最富盛名的元青花作品 — 香港佳士得（Christie's）的...

為自己量身打造禮物清單吧！寒冷冬季外出走跳有這一件就夠了 盤點5款必收保暖外套

歲末年終固然是送禮的旺季，不過別忘了也為自己訂製一份禮物清單，特別是打算出遊的人，一定要準備好各式禦寒服飾與配件，好好犒...

歷經10年 毛豆新品種「高雄13號-綠水晶」上市

台灣毛豆產品外銷53年，近5年來外銷量平均3萬6624公噸，年外銷金額8059萬美元，外銷日本及美國等24個國家。

日本皮具品牌打造毛孩專屬「書包」可愛炸裂！貓奴、狗奴也可以背

過去曾經推出過「西瓜包」、「水漂包」的日本皮具品牌TSUCHIYA KABAN再度帶來全新驚喜。首次針對毛孩推出了專屬系列配件，包括了鏟屎官們都能用的「書包」、寵物胸背袋，以及寵物外出包等皮件，除了兼具高質感之外，實際運用在萌寵身上，更是可愛的要命！

台灣毛豆連15年銷日冠軍 新品種高雄13號鎖定日美市場

台灣毛豆產品已外銷53年，近5年外銷量平均為3萬6624公噸、年外銷金額8059萬美元，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。