為自己量身打造禮物清單吧！寒冷冬季外出走跳有這一件就夠了 盤點5款必收保暖外套

歲末年終固然是送禮的旺季，不過別忘了也為自己訂製一份禮物清單，特別是打算出遊的人，一定要準備好各式禦寒服飾與配件，好好犒賞一年來的辛勞。

頂級機能時尚品牌Canada Goose就找來攝影師Petra Collins掌鏡拍攝Holiday形象照，透過她的鏡頭，在充滿童趣的雪白世界場景，展現人與人之間溫馨情感的美好交匯。不僅如此，面對出遊時可能會有低溫，Canada Goose獻上最高抗寒TEI 5指數的Paradigm Expedition派克大衣、可提供至零下30度保暖，全世界95%以上的寒帶國家皆可來去自如，是一件非常值得的投資禦寒衣物。還有Paradigm Chilliwack Bomber飛行員夾克，源自於Canada Goose最受歡迎經典版型，口袋內加絨的小細節，讓雙手隨時可放入取暖，是真正從穿著者立場考慮的設計。

Canada Goose Paradigm Expedition派克大衣，64,600元。圖／Canada Goose提供

喜歡都會風格的男性，絕對不要忘了MacMillan派克大衣，相較於遠征款派克大衣，剪裁更為俐落，長度也略為縮短至臀部，弧形下擺增加線條的流暢度，行動也更加自如。更讓人驚喜的是Canada Goose招牌雙肩背帶設計，也在這系列出現，當感覺溫熱時，可將外套背於肩上，解放雙手自由。

Canada Goose MacMillan派克大衣，44,900元。圖／Canada Goose提供

另外，奢華羽絨衣品牌Moncler也推出了與設計師品牌Sacai聯名系列，包括男、女各兩款全套造型，一款為全黑，另一款為米白色配米色。每套造型均採用多件式設計，解構重組方式令人耳目一新，像是夾克與長褲相接，化作連衫褲；拉開羽絨服衣袖拉鍊，可變身披風，豐富穿搭方式，供穿著者盡情變化風格。

Canada Goose Paradigm Chilliwack Bomber飛行員夾克，51,200元。圖／Canada Goose提供

Moncler與設計師品牌Sacai聯名系列，能夠變成長裙的羽絨夾克。圖／Moncler提供