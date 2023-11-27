歷經10年 毛豆新品種「高雄13號-綠水晶」上市

台灣毛豆產品外銷53年，近5年來外銷量平均3萬6624公噸，年外銷金額8059萬美元，外銷日本及美國等24個國家。

其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率46.1%，已連續15年銷日冠軍，分別為競爭對手中國及泰國輸日產品的2.07及1.72倍。

農業部高雄區農業改良場育成質優、豐產的毛豆新品種高雄13號，商品名稱為「綠水晶」，已授權加工業者生產冷凍產品外銷，將有助於提升國際市場競爭力。

高雄農改良場戴順發表示，為強化台灣毛豆產品在國際市場的優勢，推動毛豆大農場機械化生產，降低生產成本；另一方面改良品種，提升產量與品質，利用雜交育種法，歷經10年的選拔培育，育成毛豆新品種「高雄13號-綠水晶」。

高雄農改場研究員周國隆表示，新品種具產量高，每公頃合格莢產量9.0至10.5公噸；鮮莢大且莢色濃綠，百莢重350至435公克；結莢位高，適合機械採收；對根腐病、紅冠腐病及白粉病的耐病力較佳；而食味品質佳等特性。

高雄農改場說，新品種111年3月取得國內大豆品種權登錄20年，並授權產業界應用，今年已開始生產冷凍毛豆產品外銷。

戴順發表示，從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者約僅占六成，剩餘四成外觀不佳的格外品，則研發冷凍乾燥濃縮及微細化等加工技術，完整保留毛豆的豐富營養成分，如高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等，成功將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

高雄農改場說，農業部每年都會輔導業者至日本參加「東京國際食品展」，搶攻日本及歐美等市場，讓台灣綠金在國際持續發光。