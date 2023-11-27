吉比鮮釀餐廳年末大放送 線上加會員享啤酒第2杯半價

為迎接聖誕節和跨年兩大重點節日到來，吉比鮮釀餐廳於今年 12 月 1 日至 113 年 1 月 1 日，推出「聖誕新年暖心套餐」定價2,488 元起，精選人氣明星餐點組合，超滿足份量適合多人分享，另推出豐富的年末會員獻禮回饋。

只要下載吉比鮮釀餐廳 APP 並免費註冊成為會員，12 月 1 日至 12 月 14 日即可憑指定電子優惠券點用套餐，享鮮釀啤酒第二杯半價優惠。除了啤酒優惠，還有年末超值回饋給會員，今年 12 月 15 日至 113 年 1 月 1 日，只要憑指定電子優惠消費滿 2,500 元，即贈「皮革鑰匙圈」；消費滿 3,500 元，則贈「經典啤酒杯」一個，數量有限，送完為止。

「聖誕新年暖心套餐」分別為雙人套餐 2,488 元， 含一道開胃菜、三道餐點和一道甜點;四人套餐4,688元，含兩道開胃菜、四道餐點和一道甜點。套餐選項包括「BBQ 豬肋排與碳烤鮮蝦」、老饕必吃的「火烤紐約客牛排」、「田納西雞翅」、「辣味檸檬鮮蝦麵」等人氣餐點，令人欲罷不能。

在啤酒方面，除了餐廳內供應五大常態熱門酒款，還有季節限定啤酒 「黃金愛爾」限量供應中。此酒款起源於 1980 年代，當時英國啤酒產業因面對商業拉格型啤酒的攻勢壓力，傳統酒廠嘗試透過愛爾酵母，所開發出一種風味及口感更接近傳統商業拉格的啤酒，是一 款經過過濾、外觀酒色金黃、泡沫潔白，喝起來富有美系啤酒花香氣及少許發酵果香，尾韻乾爽， 碳酸感較弱、帶有如吐司般的麥芽香氣及如同葡萄柚、花香的啤酒花風味。

吉比鮮釀餐廳於 2008 年 6 月成立首家分店台北信義店，至今於全台已經開立共 6 家分店，以「創意手工料理、在地鮮釀啤酒、友善親切款待精神與全新感受用餐環境」為四大核心經營理念，提供饕客歡聚的好地方。

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