周董策展藝術拍賣明舉槌 常玉名作領銜佳士得香港秋拍

佳士得香港秋季拍賣的一系列二十及二十一世紀藝術拍賣即將於11月28日起至29日於香港會議展覽中心舉槌，並自上週起於會展中心舉辦拍前預展，重頭戲無疑為28日晚間由常玉未曾公開亮相過的《花毯上的側臥裸女 》領銜的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」、以極與國際巨星周杰倫聯袂合作呈獻的 「千禧後晚間拍賣」。

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如（Evelyn Lin）特地於拍前接受採訪，分享這次與亞洲天王周杰倫的合作過程，以及兩場拍賣不容錯過的重點。

●周董投入比你想像得多！

「大家都在IG、社群上看過周杰倫的收藏，也都知道他對藝術的熱愛。這次機緣巧合，剛好在《最偉大的作品》後的一段時間，其實這次他的MV裡面也融入很多藝術家的創作元素在裡面，也因為這樣，他就想，現在台面上很多的知名藝術家在剛開始初出茅廬的時候都是年輕的當代藝術家，是否能透過拍賣的平台，推薦並引導新的藝術家作品給喜歡藝術品的年輕藏家？因此有了這次的千禧夜拍策展。」林家如說。

正因為周杰倫本身對音樂與藝術的熱愛，這次的策展也有多件作品與音樂有關，例如第一號拍品喬納森加德納（Jonathan Gardner）的《雙音》畫的就是三手聯彈，「藝術家本身很喜歡馬蒂斯的作品，這也可從畫面上看得出受到馬意思的影像，並從中延伸出自己獨特的風格，」林家如解說，「另一件比較明顯有音樂元素的則是領銜拍品之一的戴娜舒茨（Dana Schutz）作品《唱作者》，藝術家現在正在巴黎的現代美術館舉辦個展，這幅畫中女孩彈吉他的畫作是他比較早期的作品。」

這次「千禧後晚間拍賣」預展的展場非常特別，還有燈光與旋轉木馬，林家如透露這也有周杰倫本人的參與，「大家都滿驚訝他這次參與的比例很高！他不但全程參與了4支宣傳影片的拍攝，更擔任導演剪接的角色；整個拍賣從最初名單的訂定到選件、到最後展場的設計佈置他都有參與，甚至每個藝術家的創作動機等，都有和我們都有一起深入探討。」這次展場的旋轉木馬，也讓人想起他的唱片封面和演唱會的場景。

●台灣藏家最熟悉的常玉作品 領銜二十及二十一世紀藝術晚拍

本季領銜二十及二十一世紀藝術晚拍的重量級作品是常玉1929年的作品《花毯上的側臥裸女》 。「這是最重要最知名的常玉作品，因為這件作品是常玉油畫全集的封面，對很多台灣藏家來說都非常熟悉，但也是這件作品第一次回到亞洲市場、第一次在市場曝光，」林家如解說，畫作來歷有序，現藏家為第三手，最早是1930年代在常玉最重要的藝術商亨利皮爾侯謝（Henri- Pierre Roché）購自藝術家本人，其後由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚克勞德希耶戴（Jean-Claude Riedel）納入珍藏，現藏家則是於1970年代向尚克勞德希耶戴購入此畫作，至今都掛在家中客廳。

林家如說，「很多藏家都非常興奮能在市場上看到這件油畫全集的封面作，這也是他比較早期裸女的創作風格跟年份，1929年當時畫完之後有將反轉片寄回來國內給邵洵美和徐志摩，在當時引起很大的討論，所以很難得在1929年很早年就已經有4個出版紀錄，」除了出版紀錄，尺幅、題材也都是此話備受關注的原因。

「畫中有很多中東方元素的創作元素中間頭部的構圖扭曲了，很有1920年代流行超現實主義的手法風格，加上東方的掛毯，很有東西方結合的風味。畫中還有很多『一馬當先』、『年年有餘』、『福祿齊天』等吉祥話，是用毛筆繪製的，雖然本身是油畫顏料，使用工具是非常東方傳統的，整體是東西方結合很好的印證，因此備受討論。畫中女主角KIKI也是當時藝術圈是非常有名的模特兒，」林家如說，「常玉目前的紀錄是三億港幣，此畫起拍價一億港幣，很有想像空間！」

她也分享這次的拍賣內容多元，「晚拍還有許多台灣藏家熟悉的劉野，尺幅也是比較大的，又是紅色、小女孩，比較有大家熟悉的特色；另有一件55年的趙無極甲骨文時期作品，作品名稱叫做《花》，很有趣的是，現在很多新進藏家都會關注50年代的趙無極，因為他們覺得這個區間段的價格非常有想像空間，另外就是比較典型代表性例如草間彌生最大尺幅的紅色南瓜，還有花，奈良美智的小女孩等。」