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日本皮具品牌打造毛孩專屬「書包」可愛炸裂！貓奴、狗奴也可以背

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TSUCHIYA KABAN首次針對毛孩推出了專屬系列配件，包括了鏟屎官們都能用的「書包」、寵物胸背袋，以及寵物外出包等皮件。圖／TSUCHIYA KABAN提供
TSUCHIYA KABAN首次針對毛孩推出了專屬系列配件，包括了鏟屎官們都能用的「書包」、寵物胸背袋，以及寵物外出包等皮件。圖／TSUCHIYA KABAN提供

過去曾經推出過「西瓜包」、「水漂包」的日本皮具品牌TSUCHIYA KABAN再度帶來全新驚喜。首次針對毛孩推出了專屬系列配件，包括了鏟屎官們都能用的「書包」、寵物胸背袋，以及寵物外出包等皮件，除了兼具高質感之外，實際運用在萌寵身上，更是可愛的要命！

TSUCHIYA KABAN重視「人、物品、時間」所共同組成的豐富關係，於是在旗下的Home collection系列中，首度針對毛孩推出專屬設計。像是在形象照就萌翻眾人的「寵物知己書包」在設計時考量到寵物的體型，採輕巧設計減輕背負的負擔，採用品牌經典皮革所製成，其顏色與光澤會經由時間的洗鍊，並隨著寵物的成長而循序漸進地產生變化，亦可作為貓奴或是狗奴隨身斜背小包使用。

TSUCHIYA KABAN Home Collection系列寵物胸背帶、寵物牽、寵物項圈提供多樣化尺寸。圖／TSUCHIYA KABAN提供
TSUCHIYA KABAN Home Collection系列寵物胸背帶、寵物牽、寵物項圈提供多樣化尺寸。圖／TSUCHIYA KABAN提供

這系列還包括「寵物外出包」是由兩種不同的皮革製成，大型開口設計讓寵物能自由進出，不僅適用於外出，還能作為簡易小屋於家中或旅行時使用；設有橫向拉鍊式門及網狀窗戶，以確保即使在外出包內，仍可以與寵物保持視覺接觸，讓牠更加安心。除了上述皮件之外，TSUCHIYA KABAN考量到寵物身形大小不一，包括寵物胸背帶、寵物牽繩及寵物項圈，還提供多樣的尺寸選擇，讓每隻毛孩都可以著用最貼身的裝備。同時寵物牽繩及寵物項圈還會附上TSUCHIYA KABAN原創骨頭形吊飾，會隨著行走時輕輕搖晃，增添可愛亮點。

TSUCHIYA KABAN Home collection系列「寵物外出包」，大型開口設計讓寵物能自由進出，不僅適用於外出，還能作為簡易小屋於家中或旅行時使用。圖／TSUCHIYA KABAN提供
TSUCHIYA KABAN Home collection系列「寵物外出包」，大型開口設計讓寵物能自由進出，不僅適用於外出，還能作為簡易小屋於家中或旅行時使用。圖／TSUCHIYA KABAN提供

TSUCHIYA KABAN Home Collection系列寵物知己書包在設計時考量到寵物的體型，採輕巧設計減輕背負的負擔，採用品牌經典皮革所製成。圖／TSUCHIYA KABAN提供
TSUCHIYA KABAN Home Collection系列寵物知己書包在設計時考量到寵物的體型，採輕巧設計減輕背負的負擔，採用品牌經典皮革所製成。圖／TSUCHIYA KABAN提供

寵物 書包

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