聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣毛豆連15年銷日冠軍 新品種高雄13號鎖定日美市場
台灣毛豆產品已外銷53年，近5年外銷量平均為3萬6624公噸、年外銷金額8059萬美元，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率達46.1％，已連續15年為銷日冠軍。農業部高雄區農業改良場今宣布，成功研發毛豆新品種「高雄13號」，已授權加工業者生產冷凍產品外銷，將成外銷主力產品之一，目標鎖定日本及美國市場。
農業部表示，台灣毛豆產品已外銷53年，近5年來外銷量平均3萬6624公噸，年外銷金額8059萬美元，主要外銷日本及美國等24個國家，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率46.1%，已連續15年銷日冠軍，分別為競爭對手中國、泰國輸日產品的2.07、1.72倍。
高雄農改場長戴順發今說明，為強化國產毛豆的國際競爭力，歷經10年選拔培育，育成毛豆新品種「高雄13號—綠水晶」，新品種具產量高，鮮莢大且莢色濃綠、結莢位高，適合機械採收、耐病力較佳、食味品質佳等特性，已於去年3月取得國內大豆品種權登錄20年，並授權產業界應用，今年開始生產冷凍毛豆產品外銷。
戴順發表示，台灣毛豆外銷成績亮麗，是產官學界通力合作的成果。但從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆且符合外銷規格僅占6成，剩餘4成外觀不佳的格外品，則透過冷凍乾燥濃縮及微細化等加工技術，完整保留毛豆豐富的營養成分，如高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等，並將其開發成高機能性的毛豆植物飲產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言