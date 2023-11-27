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台灣毛豆連15年銷日冠軍 新品種高雄13號鎖定日美市場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆將成外銷主力產品。圖／高雄農改場提供
高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆將成外銷主力產品。圖／高雄農改場提供

台灣毛豆產品已外銷53年，近5年外銷量平均為3萬6624公噸、年外銷金額8059萬美元，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率達46.1％，已連續15年為銷日冠軍。農業部高雄區農業改良場今宣布，成功研發毛豆新品種「高雄13號」，已授權加工業者生產冷凍產品外銷，將成外銷主力產品之一，目標鎖定日本及美國市場。

農業部表示，台灣毛豆產品已外銷53年，近5年來外銷量平均3萬6624公噸，年外銷金額8059萬美元，主要外銷日本及美國等24個國家，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率46.1%，已連續15年銷日冠軍，分別為競爭對手中國、泰國輸日產品的2.07、1.72倍。

高雄農改場長戴順發今說明，為強化國產毛豆的國際競爭力，歷經10年選拔培育，育成毛豆新品種「高雄13號—綠水晶」，新品種具產量高，鮮莢大且莢色濃綠、結莢位高，適合機械採收、耐病力較佳、食味品質佳等特性，已於去年3月取得國內大豆品種權登錄20年，並授權產業界應用，今年開始生產冷凍毛豆產品外銷。

戴順發表示，台灣毛豆外銷成績亮麗，是產官學界通力合作的成果。但從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆且符合外銷規格僅占6成，剩餘4成外觀不佳的格外品，則透過冷凍乾燥濃縮及微細化等加工技術，完整保留毛豆豐富的營養成分，如高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等，並將其開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆將成外銷主力產品。圖／高雄農改場提供
高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆將成外銷主力產品。圖／高雄農改場提供

日本 農業部 市占率

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