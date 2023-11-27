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首創極地冰裂桶熟成 泰斯卡45年凜冬巡者限量原酒登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」全球限量2,455瓶，台灣限量190瓶，建議售價168,000元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」全球限量2,455瓶，台灣限量190瓶，建議售價168,000元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰斯卡（Talisker）作為蘇格蘭斯凱島上歷史最悠久的單一麥芽威士忌酒廠，自2021年起開始攜手國際海洋保育組織Parley ，投入海洋森林的保護行動。2023年首創極地冰裂桶熟成，推出「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」，以酒精濃度49.8%原桶強度裝瓶，全球限量僅2,455瓶，台灣限量190瓶，建議售價168,000元，再次締造X系列最高年份威士忌。

新酒款首次應用極地冰川裂桶技術，運送經炙燒過後的12個美國橡木桶前進加拿大冰原進行探險，將橡木桶暴露放置於極地零下25度氣溫下，靜置於北極風中長達96個小時，讓酒液二次熟成於冰裂桶之中，使酒液能夠更深入吸收冰裂桶的精華，從中挖掘泰斯卡全新且富有彈性的風味深度。

「泰斯卡X系列45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」作為泰斯卡X系列最高年份且珍稀的威士忌，在過桶熟成及風味元素選擇上更是突破想像。冰川造就橡木桶自然的冰裂和縫隙，使得酒體獲得前所未有的深度馥郁層次。輕啜一口，明亮的煙燻胡椒鹹香結合冰川礦物帶來海草、熟成萊姆及海鹽結晶的清爽氣息，豐盈的油潤滑順口感瞬間充滿口腔，隨後帶出令人垂涎欲滴的太妃糖甜感，以49.8%原桶強度裝瓶仍然能夠感受溫順細緻的風味，完美體現泰斯卡創新、獨一無二的過桶熟成技術。

新酒款的精緻的手工外盒採木盒製成，刻畫了引人入勝的冰川景緻，描摹極地探險，刻劃極地探險意象，彰顯泰斯卡與生俱來的狂野靈魂。以保護海洋森林為目標，每售出一瓶將會捐出3英鎊 （約台幣110元）做為海洋森林保育用途，深刻感受到品牌的源起及展望未來的意志。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」將橡木桶暴露放置於極地零下25度氣溫下，靜置於刺骨北極風長達96個小時，讓酒液二次熟成於冰裂桶之中。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」將橡木桶暴露放置於極地零下25度氣溫下，靜置於刺骨北極風長達96個小時，讓酒液二次熟成於冰裂桶之中。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」首次應用極地冰川裂桶技術。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」首次應用極地冰川裂桶技術。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」再次締造X系列最高年份威士忌。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「泰斯卡X系列最終章45年凜冬巡者單一麥芽威士忌限量原酒」再次締造X系列最高年份威士忌。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

極地 X 售價

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