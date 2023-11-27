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金馬紅毯之外同樣吸睛！朱軒洋皮衣穿搭帥出新高度、王淨低胸亮片洋裝小露性感
2023第60屆金馬獎頒獎典禮順利落幕，一年一度的電影人盛會也創造了許多話題與難忘時刻，特別是星光熠熠的紅毯，匯集了歷屆影帝、影后，讓人看得好不過癮。然而場內的頒獎人或是觀禮嘉賓的穿搭同樣出彩，像是帥氣的朱軒洋、甜美又俏皮的王淨，以及獨挑主持大樑的Lulu黃路梓茵的造型，也使人印象深刻。
不同於在金馬獎紅毯上那樣充滿貴公子氣質的穿搭，擔任頒獎人的朱軒洋改換上Ralph Lauren Purple Label皮革三件式西裝正裝現身，凸顯了「省話一哥」的不羈與隨興魅力。同時略為合身剪裁，讓身高超過180公分的朱軒洋更顯俐落有型，帥出新高度，更有網友看了表示「想住在他憂鬱的眼神裡」。而王淨此次出席金馬獎並不是為了男友曹佑寧，而是參與由程偉豪導演操刀的開幕短片，再度穿上制服化身為人熟知的角色「學姐」，透過眼神展現讓人發毛的演技。不過當王淨現身眾人前則是挑選Michael Kors Collection秋冬黑色亮片流蘇洋裝，與短片裡的風格形成高反差，閃閃發亮，又小露深V線，讓粉絲都直呼「好辣！」
首度主持金馬獎頒獎典禮的Lulu黃路梓茵，其幽默風格和機智反應，也獲得觀眾與網友的一致好評。即使在場內，Lulu黃路梓茵也是隨節目環節，替換多套的造型，其中最亮眼的當屬身著Ralph Lauren Collection 2017秋季系列禮服，鮮豔紅色皮革平口上身搭配同色調澎裙，展現大方氣場又不失個性，連金鐘視后也留言說「美！」
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