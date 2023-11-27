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超市量販名店鍋物澎湃上架 家樂福買1送1、全聯第2件5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
火鍋靈魂的新鮮海產與火鍋肉片，家樂福也一應俱全。圖／家樂福提供
火鍋靈魂的新鮮海產與火鍋肉片，家樂福也一應俱全。圖／家樂福提供

天氣一冷就想吃鍋，超市、量販紛紛推出鍋物檔期，滿足大家嗑鍋暖身的需求。家樂福冬季火鍋大賞超澎湃上架，今年引進火鍋產品高達300多款，進口商品達30多款、國內品牌達100多款、名店餐廳也有超過20款以上、火鍋料更達到200多款，折扣7～9折起，指定品項還有買1送1、第2件5折優惠，主打濃郁系風味，同步推出冷凍藍鑽蝦、澎湖冷凍花枝漿系列，新鮮海味讓鍋物風味更升級，冬天不想出門在家煮火鍋最過癮。

全聯火鍋祭則主打「好料配好湯」，從清爽到濃郁，極品名店各式湯底帶來漸進式吃鍋體驗。入門首推白湯火鍋湯底，搭配全聯獨家「桂丁土雞」，吃出雞肉鮮甜好滋味；進階款則推薦爆香石頭鍋或酸白菜鍋底，搭配國產優質五花薄切肉片，享受軟嫩Q彈肉質；抗寒終極祕密武器，美國無骨牛小排肉片，涮入麻辣、紅燒牛肉湯底，3種味覺絕妙組合，全聯火鍋祭一次滿足。即日起常溫火鍋湯底同系列第2件5折起，12月7日前桂冠全系列單筆每滿299元現折30元，含山頭火/一風堂火鍋湯底，單筆還可累折，快到門市一次購齊。

冷凍鍋底則主打獨家名店聯名款，蟬聯6年必比登推薦餐廳「雙月」一口氣推出3款冷凍湯底，酸菜雞白湯底、膠原雞湯鍋底、胡椒雞白湯底，12月7日前每袋只要169元。粵式火鍋品牌「撈王」推出號稱撈王三寶之一的「胡椒豬肚雞鍋」，還有「藤椒酸菜魚」也獨家登場，12月7日前每盒329元；喜歡剝皮辣椒風味的消費者，石二鍋「剝皮辣椒雞肉鍋」，熱銷款「爆香石頭鍋」、「酸菜白肉鍋」也不能錯過。

美廉社11月28日前推出火鍋湯底包、火鍋料促銷，點點心港式金華豬煲湯火鍋湯底189元、藍象廷泰式綠咖哩鍋火鍋湯底169元、寧記酸菜火鍋湯底139元、撈王胡椒豬肚鍋火鍋湯底189元、鍋Home麻辣鴨血旺119元等；火鍋料部分，桂冠魚卵卷、蝦球、黃金魚蛋等9款，任選2包118元、義美火鍋料綜合包142元、龍鳳四大天王日式火鍋料等四款149元；肉品則有心樸台灣豬五花肉片95元、心樸牛五花肉片119元，其他受歡迎的配料還有鮮香菇、履歷胡蘿蔔、履歷甜玉米等，在家輕鬆開鍋。

另外線上商城GO美廉，也獨家推出一系鍋物商品，金門高粱紅燒牛肉爐2包組599元、紐西蘭小羔羊羊肉爐2包組499元、網路超人氣冠軍全雞雞湯2入組（老菜脯烏骨雞、人蔘烏骨雞、黑蒜燉烏骨雞、原汁椰子燉土雞）1198元，11月29日前線上完成訂單，再加碼贈80元購物金。

常溫鍋底醬系列也超方便，小包裝方便攜帶，加入高湯就是美味湯底。記者黃筱晴／攝影
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免預約免排隊，美廉社採購冷凍火鍋配料、冷藏肉品、常溫湯底包、生鮮蔬食輕鬆在家吃鍋。圖／美廉社提供
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全國漁會首次聯名小沈爺龍虎斑沙鍋魚頭首上架家樂福。記者黃筱晴／攝影
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家樂福冬季火鍋大賞超澎湃上架，今年引進火鍋產品高達300多款。圖／家樂福提供
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吃鍋必搭飲品家樂福也準備好，首推解膩黑松桂花烏梅汁、惜惜康普茶系列。圖／家樂福提供
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家樂福韓國順伊奶奶雞湯系列8.8折起，滑嫩春雞加上韓國糯米，單吃就超級飽足。記者黃筱晴／攝影
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來全聯好料配好湯，大口吃鍋不傷荷包。圖／全聯福利中心提供
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經典長銷澎湖洪裕行花枝漿系列。記者黃筱晴／攝影
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冷凍品項接力祭出獨家名店聯名款，石二鍋獨家風味「剝皮辣椒雞肉鍋」、熱銷款「爆香石頭鍋」，一次買兩種口味，在家就能享受名店鴛鴦鍋。圖／全聯福利中心提供
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