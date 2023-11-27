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甜甜圈買5送2！Mister Donut「7款耶誕新品」可愛現身
耶誕節即將到來，「Mister Donut」自11月28日起應景推出「耶誕雪人」、「耶誕草莓熊太郎」2款造型甜甜圈，還有多款聖誕限定的波堤甜甜圈，以及換上耶誕主題的日式醬油糰子、柚香糰子與紫薯糰子，帶來濃厚的佳節氣息。活動期間，還有限時「買5送2」的優惠方案。
新推出的「耶誕雪人」由巧貝變身而成，外層沾裹優格風味沾醬，內餡擠滿香醇鮮奶油，並以可可線條、棉花糖、彩色糖果米點綴，每個60元。「耶誕草莓熊太郎」則是熊熊造型的甜甜圈裹上草莓可可醬，並以草莓鮮奶油作為內餡，帶來酸甜的滋味，每顆60元。
此外，Mister Donut還分別以可可、檸檬、蘋果、抹茶風味沾醬，搭配彩色糖果米，推出「耶誕蘋果波堤」、「耶誕檸檬波堤」、「耶誕抹茶波堤」及「耶誕可可波堤」，還有「耶誕棉花糖波堤」，帶來五彩繽紛的歡樂氛圍，每顆均為50元。
同樣具有佳節感的「耶誕萌樂園」，內含有草莓、蘋果、優格風味的迷你甜甜圈，紙盒並有雪人、耶誕樹的造形設計，每盒60元，2盒100元。另外日式醬油糰子、紫薯糰子、柚香糰子等日式甜點，也同樣換上耶誕節限定包裝，呈現滿滿的耶誕氣氛。11月日至12月3日期間，購買指定商品，即可享「買5送2」的限時優惠。
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