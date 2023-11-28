神曲不只有〈Lemon〉！2023米津玄師熱門歌曲TOP10揭曉

日本創作鬼才大揭秘

有在聽JPOP的人，相信對米津玄師應該不陌生，米津玄師除了是知名創作歌手外，同時也會畫畫及跳舞，被稱為全方位創作鬼才的米津玄師，早期是以「Hachi（ハチ）」名義於網路發跡，並以VOCALOID製作的音樂活耀，直到2012年才以本名開始歌手之路。

眾多作品中，最廣為認知的絕對是〈Lemon〉，除此之外還有哪些熱門歌曲？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2023年米津玄師最熱門的十首歌曲，一起來看看你的愛歌有沒有上榜吧！



image source：GINZA_magazine

No.10 〈感電〉

〈感電〉為米津玄師為星野源與綾野剛主演的日劇《MIU404》打造的主題曲，並收錄在第五張專輯《STRAY SHEEP》。米津除了首次嘗試以管樂器為歌曲特色外，歌曲還參考了日本童謠〈狗狗警察〉，歌詞中的貓狗叫聲，網友分析象徵著劇中兩名警察的個性。



另外有趣的是，2020年7月10日MV上映前，米津玄師YouTube頻道放了一支「404 NOT FOUND」的影片，四分多鐘只有雜訊的聲音，以及幾隻時不時穿插於畫面中羊的emoji，經網友破解發現，影片其實是一段摩斯密碼「感電MV2300公開」，預告當晚11點MV將首播，MV發布後約1小時50分鐘，觀看次數即突破100萬次，發布至今已突破兩億觀看。網友讚嘆「這首歌真的能感覺米津回到以前的他」、「米津的歌搭上日劇都很棒」。

No.9 〈LOSER〉

〈LOSER〉最初收錄在2016年的《LOSER / ナンバーナイン》單曲專輯當中，米津曾於訪談中聊到為了想做出很帥的MV，原本不會跳舞的他，才首次於MV中嘗試舞蹈，另外也提到〈LOSER〉是首揶揄自己的歌，米津將自己比喻成敗犬，歌詞中提到「I'm a loser，既然如此在暗處吠叫也無所謂吧」、「花了四分之一世紀的結果出來了，帶著鐵青面容的超級巨星正空著肚子等著」，暗指當時正值25歲的自己是魯蛇，認為自己還沒達到成功的地位，即便如此米津仍努力改變。

另外副歌也用「我們」，表示自己曾經也是魯蛇，但繼續往前這世界終究會不一樣的，鼓勵大家不要喪志，歌曲看似負面，其實是首相當勵志的歌。網友分享「每次聽完都有一種被激勵的感覺」、「米津的歌真的都給人有滿滿的動力與反思去讓自己更好」。

No.8 〈パプリカ〉/〈PAPRIKA）

〈パプリカ〉是米津玄師為了2020東京奧運所做的應援曲，歌曲是由5位中小學生組成的「Foorin」所演唱，原曲風靡全日本創下不少佳績，除了舞蹈版MV從發布至今已突破2.4億觀看外，2019年底還受邀參加第70回NHK紅白歌合戰，該曲也於2019年獲得第61屆日本唱片大獎，成為熱門的兒童歌曲。曾有日媒報導，這首歌在日本掀起奇妙的現象，例如10個月大的小孩聽歌後就不哭了、路上陌生人聽到會一起合唱，簡單易懂的舞蹈也讓小朋友都熱衷於跳這首歌等，米津曾於訪談中分享，希望這首歌能讓聽到的孩子們，都能在這世上元氣飽滿地活下去。



2019年8月，米津玄師親自翻唱〈パプリカ〉，MV也累積了1.4億觀看，後來收錄於《STRAY SHEEP》當中，網友分享「2020有一陣子Paprika到處放，熱男還拿來當過登場曲」、「這首歌真的超可愛，米津怎麼什麼風格都可以」。

No.7 〈打上花火〉

〈打上花火〉是日本女歌手DAOKO的第3張單曲，由米津玄師作詞作曲，並作為2017年上映的動畫電影《煙花》的主題曲。米津玄師曾於訪談中提到，當初作這首歌時，是想作一首抒情歌，能將夏天結束時的那股哀愁感呈現出來，另外因為這是他首次幫別人作歌，製作時為了平衡兩人的聲線與風格，下了不少工夫；米津分享當初〈打上花火〉預計是由DAOKO獨唱，但電影製作人川村元氣卻希望能合唱，對此米津表示當初其實相當不安，但沒想到合唱後比想像中契合。

有粉絲分享，「聽這首真的有種回到國中高中那種」、「感覺整首歌就真的有如煙火般在瞬間綻放」、「副歌的開始真的是一大爆點，把那帶著夏日氣息的第一響煙火給完美地體現了出來」。

No.6 〈Lemon〉

講到米津玄師，最耳熟能詳的絕對是〈Lemon〉，曲中的「歪」更讓大家印象深刻。堪稱神曲的〈Lemon〉，從2018年2月上映後13小時內達100萬次，6天內突破1000萬，之後又在6個月內達成1.5億次的觀看，是米津繼〈小小的我〉、〈打上花火〉後，第三支播放數破億的歌曲，累計至今已超過8.3億觀看，榮登米津播放次數最高的影片，此外這首歌也讓米津首次登上紅白歌合戰的舞台。〈Lemon〉是米津為了日劇《法醫女王》量身打造的主題曲，歌曲主要描述失去重要親人的悲痛，當年製作這首歌時米津適逢爺爺過世，最後作出這首不斷闡述著「你的死讓我很悲傷」的曲子。

MV也與日劇相互呼應，從米津穿著女舞者遺物的高跟鞋，跳著舞象徵困在悲傷中的人，到後來能夠釋懷、接受一切，網友表示「unnatural每一集的最後聽到lemon的旋律的瞬間，總是會有被治癒的感覺」、「他把那種絕望、空虛感描寫得很透徹」。

No.5 〈KICK BACK〉

〈KICK BACK〉是米津玄師與搖滾樂團King Gnu的常田大希，聯手為《鏈鋸人》打造的主題曲，該曲今年更榮獲美國唱片協會（RIAA）金賞認證，成為日本史上第一人。米津曾於訪談中回憶，當初導演提出想要一首像雲霄飛車的歌，有種把人甩來甩去的快感，剛好呼應劇情的高潮迭起。

另外歌曲中不斷重複的「努力 未來 A BEAUTIFUL STAR」，其實是米津經音樂製作人つんく♂同意，引用日團「早安少女組」的經典歌曲「是啊！We’re ALIVE」中的歌詞，作品一出連原創都讚嘆米津的才華。這首曲風也有米津早期作品的風格，網友興奮表示「只能說八爺回來了」、「很有他早期的風格，邪氣加快節奏以及歇斯底里的聲音質感」、「剛開始聽覺得還好，但越後面越聽越帶感」。

No.4 〈死神〉

〈死神〉MV雖只有短短兩分鐘，卻結合擁有400年歷史的落語文化。落語源於江戶時代，類似現在的單口相聲，〈死神〉的概念出自落語經典段子〈死神〉，故事講述一個生無可戀想輕生的男子，碰巧遇到死神，死神告訴男子他大限未到，並教它一個可以趕走死神的咒語，讓他能靠小聰明賺錢。



這支MV濃縮了死神的故事，除了讓米津分飾多角外，也於MV中還原故事中的咒語；此外，MV首播時間還暗藏玄機，當時官方選在日本下午4點13分公布將於晚上22點13分上映，據傳是因為4跟13分別為東西方不吉利的數字，而22則是塔羅牌中大牌的數量，其中第13張為死神牌。

米津於訪談中表示，他以前就很愛聽落語，趕完〈Pale Blue〉後，想放手做自己喜歡的音樂。有網友認為「拜託米津多寫點自己喜歡的歌」、「米津真的太神了，MV巧思有夠多」。

No.3 〈月を見ていた〉

繼2022年米津玄師首度與PlayStation合作，製作廣告歌〈POP SONG〉，今（2023）年米津宣布為《FINAL FANTASY XVI》量身打造的主題曲〈月を見ていた〉，熱愛打電動的米津曾於訪談中激動的提到，自己本來就是FF系列的粉絲，「言語都無法表達《FINAL FANTASY XVI》對我的影響」、「我從沒想過能獲得這樣的機會，這首歌完全是為了遊戲所寫的」。

〈月を見ていた〉首支MV於7月9日上線，8月25日與遊戲公司合作，推出特別MV，粉絲表示「真的很符合劇情」、「看過FF16劇情再來聽這歌真的很有感覺」。這次單曲的封面，再次由米津親自繪製，封面裡的狼即是FF16主角克萊夫・羅茲菲德（Clive Rosfield）的夥伴托加爾（Torgal），無論是聽覺還是視覺都與遊戲緊密相連。

No.2 〈LADY〉

〈LADY〉是米津玄師以「日常即電視劇」為概念，替可口可樂旗下咖啡品牌「GEORGIA®」打造的最新廣告歌曲，MV播出後引起一陣轟動，MV中米津一改過往厚瀏海蓋眼的形象，首度以中分、露額頭及右眼的模樣登場，許多網友紛紛驚訝表示、「原來他長這樣」、「米津有眼睛？！瀏海不是本體嗎？」、「他逐漸越來越陽光耶:3」、「好感動！居然有一天可以看到米津露全臉」。



〈LADY〉是一首近期少有的輕快曲風，米津曾在專訪中聊到，這次作曲時思考著，如果能暫時逃離平穩的生活該有多好，該如何在一個不斷重複的旋律中，闡述生活中的倦怠感，同時又能愉快、輕鬆地進行下去，米津以這樣的心情做出這首曲子。

No.1 〈地球儀〉

〈地球儀〉作為宮崎駿導演最新力作《蒼鷺與少年》動畫電影主題曲，討論度相當的高。米津玄師曾表示，四年前收到宮崎駿的邀約時，既驚訝又困惑，不明白為何會選上自己，宮崎駿在訪問中解釋，當初其實是從廣播聽到米津的歌曲《Paprika》後，才決定邀請米津擔任主題曲創作人；米津也於GQ的訪談中提到，看完分鏡腳本後，他認為「我過去做音樂的手法幾乎無法滿足這個需求」，並回憶製作這首歌的過程，其實壓力相當大，隨時處於備戰狀態，當時要把作品給宮崎駿聽時，更是如同登上死刑台一般的心情，後來導演聽著聽著就流淚的模樣，則是米津一輩子也忘不了的回憶。

這首歌除了唱哭了宮崎駿，也感動許多的網友，網友分享「失去過家人的聽這首最有感」、「地球儀這首歌將電影的韻味再次延長，超感動」、「歌詞適合細細品嚐，字字句句對每個人來說都有著不同畫面」、「聽著聽著就想起以前的事。很有共鳴感QwQ」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年11月13日，共11個月。

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