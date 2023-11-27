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星巴克首間Greener Store認證門市開幕！6大亮點搶先看

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
星巴克首間Greener Store認證門市今開幕。記者羅建怡/攝影
星巴克首間Greener Store認證門市今開幕。記者羅建怡/攝影

星巴克首間Greener Store認證門市今開幕，位於台中沙鹿，是繼上海與日本東京之後，亞太第三地認證門市，這也為星巴克台灣市場25週年揭開新頁。據了解，目前全球已有二十多個市場、超過3500家星巴克門市取得認證，星巴克表示，12月台灣還有竹東杞林、台中LaLaport兩家門市將獲認證，明年起Greener Store預將占新開店數的15%。

「Greener Store認證」為星巴克與第三方組織共同制定，須符合25項嚴格標準，旨在透過門市設計或建築等內外軟硬體實施永續循環。星巴克指出，「細節包括屋頂採淺色油漆，以及大門走向、水的流速等如何更節能，空調冷媒節能標準等。相對於同樣的車道型門市，成本增加約二至三成。以台中沙鹿北勢門市來說，取得認證過程耗時約半年」。

位於山海交會的沙鹿地區，全新門市設計也有5大亮點，其一是車道型門市，方便快速之外，也是全台首間設有電動汽車充電樁的門市，店經理KEVIEN表示，除了各種車型皆可使用，一杯咖啡的時間就成完成快充，一小時可充滿250公里。

亮點二是完整的水循環系統，可作為戶外植栽澆灌使用。

亮點三是設置咖啡渣專區，歡迎民眾免費索取使用。星巴克表示，此舉已行之有年，僅此門市特設專區，更希望民眾自備容器前來索取。

亮點四為8個戶外座位區，綠植相伴，暖暖秋陽與微風下，更顯悠閒。

亮點五來自吧台後方的數位看板，可減少紙張浪費，面對消費者的小螢幕更可直接溝通，落實綠色永續循環精神。

亮點六是新門市的限量品項，包括以沙鹿山與海為意象設計的飲品「黑糖抹茶葛粉那堤」、限定馬克杯、不鏽鋼杯、條紋提袋及隨行杯袋等，最吸睛的當然是首度亮相、獨特Bearista造型的熊杯架爆米花收納組。

咖啡渣專區，歡迎民眾免費索取。記者羅建怡/攝影
咖啡渣專區，歡迎民眾免費索取。記者羅建怡/攝影
隨行杯袋也以沙鹿山與海等特色設計。記者羅建怡/攝影
隨行杯袋也以沙鹿山與海等特色設計。記者羅建怡/攝影
星巴克首間Greener Store認證門市，主管們齊聚慶開幕。記者羅建怡/攝影
星巴克首間Greener Store認證門市，主管們齊聚慶開幕。記者羅建怡/攝影
星巴克首間Greener Store認證門市今開幕。記者羅建怡/攝影
星巴克首間Greener Store認證門市今開幕。記者羅建怡/攝影
全台首間設有電動汽車充電樁的門市。記者羅建怡/攝影
全台首間設有電動汽車充電樁的門市。記者羅建怡/攝影
吧台後方的數位看板，可減少紙張浪費。記者羅建怡/攝影
吧台後方的數位看板，可減少紙張浪費。記者羅建怡/攝影

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