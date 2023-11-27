必勝客「3個大比薩888」！雙層豪華「比薩蛋糕」新登場

響應蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」，「必勝客」與「蝦皮購物」自即日起聯名推出「必勝蝦趴比薩蛋糕」，集結鮮蝦、花枝等配料，首創宛若蛋糕造型的「雙層比薩」，再度挑戰義大利人的極限。同時「炙烤大蝦嫩牛比薩」也同步登場，除享買大送大外，加價29元，再贈送必勝客獨家Tabasco「限定迷你瓶」。

必勝客與蝦皮購物聯名的「必勝蝦趴比薩蛋糕」，採用雙層蛋糕為設計靈感，上層由蝦子、花枝、蕃茄紅醬組成海鮮口味；下層則是美式臘腸口味，一次擁有雙重滋味。同時外圈則佈滿莫扎瑞拉起司，宛若蛋糕上的鮮奶油。「必勝蝦趴比薩蛋糕」自即日起至12月12日期間限時販售，每個299元，售完為止。

除此之外，為慶祝蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」，12月7日中午12:00將有「必勝客x蝦皮1想不到直播」上線，除了會吃播「炙烤大蝦嫩牛比薩」、「濃心巧克力巴斯克蛋糕」、「必勝蝦趴比薩蛋糕」等品項，還將有全新派對神器亮相，參與直播並有機會抽中必勝客比薩兌換券。

針對年終所推出的「炙烤大蝦嫩牛比薩」自即日起再度回歸，配料包括厚切牛排、炙烤大蝦、羅曼斯可醬、乳酪起司球，餅皮還能加價升級為「松露起司龍捲風餅皮」。即日起享外帶買大送大、外送買大送小880元，小比薩620元。另外加價29元，即可獲得必勝客獨家Tabasco「限定迷你瓶」，可增添更多層次風味，限量5,000瓶。