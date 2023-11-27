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全聯推「收納智慧王」印花集點 8款真空收納0元起換購 超夯廚餘機3.6折入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「收納智慧王」曹蘭、王月強勢登場代言，多款品項集印花輕鬆0元入手。圖／全聯福利中心提供
「收納智慧王」曹蘭、王月強勢登場代言，多款品項集印花輕鬆0元入手。圖／全聯福利中心提供

冰箱、廚房食材收納一直是許多主婦的困擾，全聯時隔7年再推0元換購，即日起至2024年3月21日與大潤發共同推出全新一檔的印花集點活動，攜手瑞士品牌「瑞康屋KUHN RIKON」推出8款真空保鮮收納商品，以及近期主婦圈最夯的廚餘機，更邀請「收納智慧王」曹蘭、王月共同代言，幫民眾輕鬆告別阿嬤冰箱。最低40枚印花即可以0元免費換購，打開PX Pay App掃描貼紙背後的QR Code，還可加碼抽Gogoro VIVA ME電動車，同時支持全聯於AWORLD中的植樹計畫，持續為地球永續做貢獻。即日起至12月31日，更加碼推出每周六日使用PX Pay或全支付，單筆消費每滿1000元贈800限時福利點。

瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購活動，用5枚、10枚、20枚、40枚、50枚印花加購0～5,299元或用福利點0元、發幣0元換購方式，就能輕鬆入手。首推放大空間法寶「真空密封袋大/中/小5入組」，分裝生鮮品項除可延長保鮮外又能輕鬆收納，使用40枚印花、1800福利點或180發幣就能免費換購；另外還有多種尺寸的「真空環保密封盒」可選擇，分裝糖果餅乾及保健品最為實用，使用20枚印花貼紙、800福利點或80發幣起就能換購，兩者都可搭配「電動抽真空機」一鍵抽真空輕鬆不費力。

另外，獨家開發的「廚餘處理機」也是近期熱門商品，使用高溫烘乾絞碎型，減少異味、降低廚餘體積90%，消費者只要10枚印花、400福利點或40發幣加5,299元就可以用3.6折換購廚餘機，使用樂透卡購買最高回饋4200福利點，還可享10次百萬現金抽獎機會。

全聯25周年慶活動持續熱烈進行中，除了可從App內直接購買電子禮卡，紙本禮卡也在實體門市熱賣中，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張，販售期間每福利卡限購15套。使用樂透禮卡消費，除了印花回饋外，還有加碼贈點，抽獎次數又加倍，三重回饋替會員加碼。

真空密封袋大/中/小5入組，40枚印花貼紙+0元換購，可重複使用更環保。記者黃筱晴／攝影
真空密封袋大/中/小5入組，40枚印花貼紙+0元換購，可重複使用更環保。記者黃筱晴／攝影
全聯全新全店印花集點活動邀全民一同變身「收納智慧王」。左起全聯行銷部劉鴻徵協理、代言人曹蘭、王月、瑞康屋總經理蔡蕙玲。圖／全聯福利中心提供
全聯全新全店印花集點活動邀全民一同變身「收納智慧王」。左起全聯行銷部劉鴻徵協理、代言人曹蘭、王月、瑞康屋總經理蔡蕙玲。圖／全聯福利中心提供
近期晉升廚房熱門家電的廚餘處理機，10枚印花貼紙+5,299元可換購。記者黃筱晴／攝影
近期晉升廚房熱門家電的廚餘處理機，10枚印花貼紙+5,299元可換購。記者黃筱晴／攝影
9款高品質真空收納品項與廚餘機，輕鬆告別阿嬤冰箱。記者黃筱晴／攝影
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密封罐可抽真空延長保鮮，蓋子上還有設定日期的貼心設計。記者黃筱晴／攝影
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廚餘機 冰箱 樂透

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